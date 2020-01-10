Какое экономичное и надежное авто белорусы могут купить за $5-7 тысяч 2 10.01.2020, 20:59

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Специалисты выбрали модели, которые нужно рассматривать в первую очередь.

Читатели любят искать то, чего "в природе нет", - автомобиль с выдающимися качествами по небольшой цене. Но мы уже привыкли, а потому попробуем помочь советом и в этом случае, пишет журналист abw.by Иван Кришкевич.

Вот письмо читателя:

"Здравствуйте, уважаемая редакция. Можете помочь с выбором авто в пределах 5000-7000$? Основные требования к транспорту непростые:

- максимальная грузовместимость для перевозки крупных инструментов для ремонта (ящики, плиткорезы, двухметровые уровни, пылесосы). То есть багажник от 400 литров, который загружается "под завязку" 5 раз в месяц;

- высокий клиренс. Иногда нужно заезжать на бордюры, выезжать на дачу, на природу и т.д.;

максимально свежее авто, без склонности к кузовным проблемам. Не "прожорливый" двигатель до 12 литров по городу максимум, при этом не ниже 1.6;

- желательно, чтобы не было бесконечных поломок, а запчасти не стоили как половина новой машины;

- презентабельный внешний вид. По крайней мере чтобы за рулем было не стыдно сидеть не только мужчине, но и его молодой жене, когда возникает необходимость передвижения по городу;

- максимальная масса в идеале до 2 тонн. Но это не главный критерий. Просто обидно, когда авто весит 2050 кг, а разница в оплате налога немалая. Слишком неразумная градация в нашей стране по этой части".

Задачка со звездочкой

Чем больше требований и чем они жестче, тем выше вероятность того, что придется приходить к компромиссу. Вот и в данном случае найти при скромном, в общем-то, бюджете максимально свежий год выпуска, высокую общую надежность, отсутствие проблем с коррозией, а также хорошую вместительность и небольшие эксплуатационные расходы - это еще надо постараться.

C учетом возраста и состояния предлагаемых за 5000-7000$ автомобилей рекомендация в пользу отдельно взятой марки/модели практически теряет смысл. Проще говоря, брать стоит тот экземпляр, который окажется более "живым". Ну и с учетом вышеназванных требований - настолько, насколько это получится. Ну а какие модели имеет рассматривать к покупке в первую очередь, расскажем ниже.

Дешевые "каблучки"

На наш взгляд, с учетом озвученных пожеланий имеет смысл посмотреть в сторону так называемых "каблуков". Это пассажирские версии Citroёn Berlingo / Peugeot Partner, Fiat Doblo, Ford Tourneo, Renault Kangoo, VW Caddy 2008-2012 г.в. Сюда же отнесем и Skoda Roomster, которая по своим потребительским качествам ближе к легковому универсалу.

В пользу таких автомобилей говорят просторный салон и вместительный багажник, в целом высокая функциональность, в том числе и хорошая геометрическая проходимость, простая конструкция и довольно низкие эксплуатационные расходы. Из недостатков стоит отметить скромный уровень комфорта (а обычно и оснащения), а также большой риск того, что в прошлой жизни автомобиль использовался в коммерческих целях. Снизить его можно, отдав предпочтение люксовым вариантам (Life y VW, Multispace у Citroёn, Panorama y Fiat).

Дизельные версии, скорее всего, будут иметь солидные пробеги, так что бензиновая версия с "атмосферником" 1,6 кажется более предпочтительной, хотя с точки зрения динамики и топливной экономичности она не так хороша, как вариант с турбодизелем. В первую очередь рекомендуем искать Citroёn Berlingo / Peugeot Partner, а также Skoda Roomster.

А комфорт?

Альтернатива - легковые универсалы гольф-класса. В числе наиболее популярных (и просторных) моделей в этом ценовом сегменте - KIA Cee’d SW, Peugeot 308 SW, Renault Megane Break, Skoda Octavia Combi, Opel Astra Caravan 2007-2010 г.в. Функциональность таких моделей чуть хуже, чем у "каблуков", зато выше уровень комфорта, а в трассовых режимах они еще и более экономичны за счет лучшей аэродинамики.

И опять же более предпочтительно выглядят бензиновые версии с атмосферными моторами объемом 1,6-2,0 л. Цены на Octavia завышены, Megane у нас в основном европейские, с 1,5-литровым дизелем, так что больше шансов выбрать что-то стоящее среди Opel Astra, возможно, KIA Cee’d 2008-2010 г.в.

А вот еще одна интересная категория автомобилей - компактные кроссоверы вроде Dodge Caliber или Pontiac Vibe / Toyota Matrix 2007-2009 г.в. Они не так "изящны" в настройках, как европейские или японские/корейские модели, зато берут простотой и надежностью, а также более привлекательной ценой. Еще в плюсах хорошая функциональность и низкие для данного сегмента затраты на обслуживание и ремонт. Но число машин на вторичном рынке невелико, что снижает шансы на поиск хорошего экземпляра.

Что еще? Теоретически в данные ценовые рамки попадает кроссовер Mitsubishi Outlander первого поколения, а также компактвэны Citroёn Grand C4 Picasso и Opel Zafira B. Но, во-первых, они также более возрастные, во-вторых, их полная масса как раз превышает обозначенные 2000 кг, так что попадаем на более высокие ставки госпошлины.

Наш вердикт

В любом случае все обозначенные модели - это лишь примерные ориентиры, список претендентов можно расширять и за счет других моделей, в том числе из смежных сегментов. Повторимся: с учетом бюджета и соответственно года выпуска решающее значение имеет техническое состояние конкретного экземпляра, а посему искусственно ограничивать круг возможных вариантов попросту не имеет смысла.