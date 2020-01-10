Появилось еще одно видео падения украинского «Боинга» в Тегеране 10.01.2020, 21:03

1,696

Иллюстрационное фото Global Look Press / Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com

Украина рассматривает четыре версии авиакатастрофы.

В сети выложили еще одно видео, на котором видно возгорания самолета МАУ, который потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев, пишет nv.ua.

9 января газета New York Times сообщила, что ей удалось верифицировать другое подобное видео. По данным CNN, Иран сбил украинский самолет двумя ракетами класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что видео, которое называют доказательством попадания ракет в украинский самолет, невозможно верифицировать.

Во время аварии погибли все 176 человек, находившихся на борту. 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 11 - Украины (все 9 членов экипажа и 2 пассажира), 10 - Швеции, 3 - Германии и 3 - Великобритании.

Трагедия произошла на фоне резкого ухудшения отношений между США и Ираном в регионе - 8 января Тегеран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке.

Украина рассматривает четыре версии авиакатастрофы: поражение зенитной ракетой российского ЗРК Тор, столкновения с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта.

Вечером 9 января ряд СМИ (в частности американские) со ссылкой на анонимные источники, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на данные разведки сообщили о том, что катастрофа самолета МАУ произошла из-за попадания в него зенитных ракет.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не является подтвержденной.