«Обещали стадион и бассейн, а строят только новые дома» 10.01.2020, 21:29

фото: Оксана Красовская

Жители Фаниполя взбунтовались против уплотнения.

Несмотря на громкие слова и обещания неслыханного расцвета, города-спутники все еще смело можно называть горемычными: рывок за последние пять лет не произошел, в самом же облике городов изменилась лишь жилая составляющая — тут и там выросли панельные многоэтажки, пишет «Онлайнер».

Бороться с ситуацией решили жители Фаниполя, которые искренне возмущены тем, что вместо социальной инфраструктуры в их родном городе снова собираются лепить дома (на двух участках частный застройщик планирует возвести пять многоэтажек). Первым шагом в противостоянии стала петиция, которая совсем скоро отправится в Дзержинский райисполком. Журналисты приводят ее в сокращении.

— Агрессивное уплотнение существующей застройки происходит без создания соответствующей инфраструктуры, при отсутствии резервных технических мощностей для водо-, газо- и электрообеспечения. Передача земли проектируемого участка №2 (32.19-АПК) под уплотнительное строительство многоквартирных домов нерациональна, так как данную землю можно использовать для строительства спортивных объектов, в частности, давно обещанных стадиона и бассейна, дополнительных сооружений для школы №1 г. Фаниполь, в которых жители остро нуждаются. Единственная школа и гимназия уже не справляются с растущим год от года количеством учеников. Детские сады также переполнены.

В результате уплотнительного строительства проектируемого участка №1 (33.19-АПК) будет произведена вырубка многолетней лесополосы, взамен которой планируются два десятиэтажных двухсекционных жилых дома и многочисленные парковочные места. Вместо приведения в порядок и облагораживания зеленую зону собираются закатать в асфальт и построить дома вплотную друг к другу.

Хотим отметить тот факт, что в Фаниполе нет ни одного нормального парка, а территория существующего сквера в центре была когда-то изъята, по нашим данным, у детского сада №1.

Строительство приведет к уничтожению зарезервированного места под площадку для выгула собак, в котором также остро нуждается город. В завершении петиции горожане просят:

— приостановить уплотнительную застройку в центре города;

— уделить большее внимание развитию инфраструктуры Фаниполя, в особенности:

ремонту и благоустройству дорог, тротуаров, внутридворовых территорий и городской лесополосы;

возвращению в город собственного ЖКХ;

строительству школы, стадиона, бассейна и больницы;

обустройству огороженных территорий для выгула собак и установкой специальных тренажеров для их дрессировки;

запуску долгожданного государственного автобусного маршрута между Фаниполем и Минском.