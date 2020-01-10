Участница пикета против «интеграции»: Я защищала страну, согласно Конституции 4 10.01.2020, 21:43

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Татьяна Кебикова

Это обязанность каждого гражданина.

20 декабря 2019 года в 18.00 группа неравнодушных пинчан собралась у памятника «Полешуку» на улице Ленина протестовать против «интеграции» Беларуси и России, пишет сайт media-polesye.by.

8 января прошли первые суды над участниками акции Николаем Михалевичем и Дмитрием Тарасюком, их оштрафовали на десять базовых величин (270 рублей).

Сегодня судили Татьяну Кебикову, которая сразу признала своё участие в пикете, но заявила, что действовала согласно Конституции Беларуси, в которой написано, что защита государства является обязанностью гражданина:

- На пикете я ожидала увидеть людей в погонах, которые давали воинскую присягу на верность Родине, но там их не было. Наоборот, подошли милиционеры и сказали, что пикет «незаконный».

Пинчанка объяснила, что в СМИ распространили информацию о том, что существуют какие-то «дорожные карты» об «интеграции» с Россией, что в них написано, никто из граждан не знает. Российские издания сообщают, что будут создаваться общие органы управления, а это значит, что Беларусь исчезнет с карты мира, как государство.

По словам Татьяны:

- Граждане Беларуси не согласны терять независимость. И не надо торговать нашей независимостью.

Также Татьяна высказала предположение, что пинские власти организовали концерт рядом с местом проведения пикета для того, чтобы поддержать протест:

- Там пели песни на белорусском языке, что привлекало внимание прохожих к нашему пикету.

Татьяна Кебикова указала на то, что закон «о массовых мероприятиях» противоречит Конституции Беларуси, поэтому виновной себя не считает.

Судья заслушал показания милиционеров-свидетелей, просмотрел видео с места событий и присудил Татьяне Кебиковой штраф в размере пяти базовых величин (135 рублей).