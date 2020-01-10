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Как белоруска стала прима-балериной Берлинской оперы

  • 10.01.2020, 21:53
Как белоруска стала прима-балериной Берлинской оперы
Ксения Овсяник

Минские преподаватели танцев когда-то говорили Ксении Овсяник, чтобы не надеялась стать известной танцовщицей.

Сейчас она - прима-балерина Берлинской государственной оперы, передает «Белсат».

Сначала Ксения Овсяник занималась в фольклорном ансамбле «Ровесник» и ходила на акробатику. B Минске балетная школа начинается только с девяти лет.

«На втором году хотели меня отчислить, потому что я не подходилa: маленькая, короткая шея, мышцы были из акробатики наработанные - широкие плечи», - вспоминает Ксения.

Когда ей исполнилось 15, она узнала о возможности получить стипендию в Лозанне (Швейцария):

«Как выяснилось, я даже не прошла первый тур. Но для тех, кто не прошел, все равно сделали занятие, и директора школ пришли смотреть. Каким-то образом мне повезло, и три директора предложили приехать учиться к ним».

Один из них был с Английской национальной школы балета. В результате Ксения восемь лет отработала в Лондоне. «У каждой труппы есть свой репертуар. И когда весь его перетанцуешь, чувствуешь, что надо развиваться дальше».

Сейчас она - прима-балерина Берлинской государственной оперы и танцует сольные партии в самых знаменитых спектаклях. В период зимних праздников это «Щелкунчик».

«Это особый спектакль, потому что связан с Новым годом, с Рождеством, - объясняет Ксения. - Очень особая атмосфера. Всегда очень приятно танцевать. У зрителей хорошее настроение, и ты понимаешь, что даришь сказку».


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