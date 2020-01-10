Минское «Динамо» в домашнем матче одержало верх над хоккеистами «Витязя» 10.01.2020, 22:16

Фото: hcdinamo.by

«Зубры» прервали антирекордную серию домашних поражений.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своей площадке переиграло "Витязь" со счетом 3:2, пишет pressball.by.

В составе гостей взятием ворот отличился белорусский легионер Павел Воробей.

ДИНАМО Мн — ВИТЯЗЬ — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

МИНСК. "Минск-Арена". Начало — в 19.10.

ДИНАМО Мн: Тэйлор (Толопило); Знахаренко — Достанко, А.Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Морроу — Граньяни (А), Аносов — Спунер — Принс; Евенко — Готовец, Павленко — Демков — Павлович (А); Денисов – Ерёменко, Дадонов — Китаров — Когалев.

ВИТЯЗЬ: Ежов (Кочетков); Ержабек — Воробей, Макеев (К) — Чернов — Хауден; Паутов — Пыленков, Варфоломеев — Бывальцев — Орлович-Грудков; Головной — Евсеенков, Гребенщиков — Моисеев — Ларичев; Шинкевич, Колтыгин — Петраков — Шевченко, Квартальнов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Граньяни (Спунер, Аносов, 29.56). 2:0 — Павлович (А.Костицын, Ковыршин, 30.57). 3:0 — А.Костицын (Морроу, 44.50). 3:1 — Пыленков (Ларичев, Моисеев, 47.18). 3:2 — Воробей (Ержабек, 57.21-бол.).

Эта победа позволила «зубрам» прервать антирекордную серию из девяти домашних поражений.