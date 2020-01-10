Куда сходить в Минске на этих выходных 1 10.01.2020, 22:59

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Фото: relax.by

Несколько интересных идей.

Tut.by сделал подборку стоящих мероприятий в Минске 11-12 января. Вот куда можно сходить в столице на этих выходных:

В кино на премьеру — «Девушка в лабиринте»

Когда: все выходные

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей

Если любите психологические триллеры, вам определенно стоит заглянуть в кинотеатр. С четверга в прокате — картина Донато Карризи по мировому бестселлеру «Девушка в лабиринте». Если верить синопсису фильма, Саманта просыпается со сломанной ногой в комнате без окон. Она дезориентирована и ничего не помнит. Криминальный психолог доктор Грин объясняет испуганной девушке, что ее похитили 15 лет назад. Каким-то чудом Саманте удалось бежать, и теперь психологу нужно проникнуть в ее разум, чтобы найти похитителя.

Попасть на главный спектакль прошлого года — «Стражи Тадж-Махала»

Когда: 11 и 12 января

Где: Ok16

Сколько: 22 рубля

Один из самых интересных белорусских режиссеров Александр Янушкевич в прошлом году при поддержке «Арт Корпорейшн» выпустил спектакль по пьесе американского драматурга Раджива Джозефа «Стражи Тадж-Махала». Два друга охраняют индийский Тадж-Махал, который только-только достроили и пока он скрыт от людских глаз. В их диалоге — предчувствие неведомой красоты: вокруг кричат таинственные птицы, они мечтают стать стражниками в гареме, а за спиной возвышается «жемчужина архитектуры». Но красота — это еще и страшная сила: вскоре друзьям придется отрубить сорок тысяч рук, чтобы строители Тадж-Махала нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр.

Сгонять в Логойск

Когда: все выходные

Где: г. Логойск, Логойский с/с, 36, помещение 32

Съездить семьей за город и провести выходные активно, на лыжах, тюбинге или сноубордах — чем не идея? Кстати, прокатиться на чем вздумается можно и ночью (с 22.00 до 2.00). Да и цены вас не разорят. Подумайте дважды, прежде чем отказываться.

Bыставкa «любимца Ротшильдов»

Когда: все выходные, с 11.00 до 19.00

Где: Национальный художественный музей

Сколько: взрослым — 8 рублей, школьникам и студентам — 4 рубля (стоимость билета в НХМ)

В Минске прямо сейчас проходит первая персональная выставка уроженца Смиловичей и художника Парижской школы Шраги Царфина, картины которого украшают частные коллекции семей Ротшильдов, Рампено и Чаплинов. Выставка называется «Шрага Царфин. Ведущий к свету» и проходит в Национальном художественном музее. Повод — 120-летие со дня рождения живописца. И ее обязательно нужно увидеть.

Или сходите на бесплатную выставку «Мир Хаяо Миядзаки», приуроченную к выходу в прокат аниме Миядзаки «Ходячий замок». В ней участвуют авторы ежегодного фестиваля молодежной современной восточноазиатской культуры XIII. На выставке представлен фан-арт, то есть работы поклонников творчества режиссера.

Послушать стендап в «Кубе»

Когда: 10 января, 20.00

Где: Куба Бар

Сколько: бесплатно

В эту пятницу в Минске пройдет ставший брендом «стендап в «Кубе». Это свежая стендап-комедия от комиков со всей Беларуси — как опытных, так и новичков в этом деле. В рамках мероприятия может выступить любой желающий, но только со смешным монологом. За вечер свои шутки прочитают не больше 12 человек, у каждого будет по 5 минут славы, чтобы рассмешить зрителей. Все просто: комик борется за ваш смех и аплодисменты, а кайфуют все. Вход, кстати, бесплатный, не забывайте. А вот выход платный — от 2 рублей.

11 и 12 января можно будет заглянуть в первый минский стендап-клуб «Стэндап Камеди Холл». Там будут шутить в формате нон-стоп видные (и не только) комики. Билеты — по 20 рублей.

Выпить глинтвейн на рождественской ярмарке Art Arena

Когда: все выходные, 12.00−23.00

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно

Можно сказать, что эти выходные — ваш последний шанс прогуляться на ярмарку Art Arena. Это новое пространство, которое недавно открылось на бывшей заводской территории на Кальварийской и, в отличие от большинства новогодних ярмарок, работает до сих пор. Надо сказать, что Art Arena получилась вполне уютной и модной. Во внутреннем дворике заводских цехов под большим шатром и гирляндами — дизайнерская елка, по кругу — 25 домиков с сувенирами и стритфудом. Здесь можно угоститься глинтвейном или грогом, а вот шаурму можете не искать. Свою работу ярмарка завершит 15 января.