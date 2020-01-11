Иран официально признал, что сбил украинский Boeing 11.01.2020, 8:06

Более подробная информация будет представлена в ближайшие часы.

Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранских властей, распространенное местным телевидением. Глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter подтвердил, что причиной крушения украинского лайнера стала "человеческая ошибка".

Главные месседжи Ирана:

Самолет был сбит в результате "непреднамеренной человеческой ошибки".

Лайнер пролетал рядом с военными объектами и его случайно приняли за вражеский самолет.

Будет проведена "фундаментальная" реформа в вооруженных силах, чтобы предотвратить повторение трагедий.

Вооруженные силы Ирана приносят соболезнования семьям погибших.

"Согласно предварительным заключениям внутреннего расследования вооруженных сил, человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США, привела к катастрофе", – подчеркнул Джавад Зариф.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Иранская сторона утверждает, что трагедия в небе над Тегераном произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана.

"Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", – резюмировал глава МИД Ирана.

Иран намерен в ближайшие часы предоставить более подробную информацию об инциденте.

Власти страны на протяжении нескольких дней упорно отрицали, что авиалайнер мог быть сбит иранской ракетой. В первые часы после катастрофы Тегеран заявил, что украинский самолет разбился из-за возгорания двигателя. На следующий день премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о ракетном обстреле лайнера, сославшись на данные разведслужб. А президент США Дональд Трамп высказал сомнения в технических неполадках, которые якобы стали причиной катастрофы. Глава Белого дома подчеркнул подозрения в том, что "кто-то на той стороне, возможно, совершил ошибку".

Международная группа расследователей Bellingcat 9 января обнаружила в интернете видео, которое "предположительно показывает взрыв в воздухе" после попадания ракеты в самолет. По первоначальной оценке расследователей, видео показывает жилой квартал в пригороде Тегерана, а перспектива примерно соответствует траектории полета рейса PS752. Подлинность видеоролика подтвердило американское издание The New York Times.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 176 граждан 7 стран.