закрыть
11 января 2020, суббота, 9:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Кто напугал Лукашенко?

7
  • 11.01.2020, 8:16
  • 3,906
Кто напугал Лукашенко?

Диктатору не дает покоя предчувствие новой Площади.

Писатель Владимир Орлов прочитал на одном из митингов против «интеграции» с РФ свое знаменитое эссе о независимости. Чтение знаменитого эссе он повторил под аплодисменты вчера в здании суда.

Наказание национальной элиты, представителей продвинутой, наиболее сознательной части общества за публичное проявление патриотических чувств выглядит театром абсурда, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Режим страшится политизации масс

Но у этого абсурда есть своя «логика». Давно известно, что белорусского правителя нервируют любые уличные выступления, если это не пляски БРСМ в вышиванках.

Стало общим местом говорить об «аполитичности» белорусов. Однако стоит вспомнить некоторые факты: в 1990-х уличные марши иной раз превращались в настоящие битвы.

И в принципе белорусы могут быстро политизироваться. Вспомним: после выборов 2010 года получилась очень многолюдная Площадь, разгон которой обернулся для Лукашенко жестокой ссорой с Западом и санкциями против режима. «Тунеядские» протесты 2017 года тоже быстро обогатились политической повесткой в духе «уходи!» (адресат был всем понятен).

Прошлогодние декабрьские протесты также имели двойную направленность — как против интеграции с Россией, так и против политики белорусских властей, которая, по мнению участников, и поставила под угрозу суверенитет.

В голове — президентские выборы

Сейчас же Лукашенко наверняка уже держит в голове президентские выборы. И прикидывает, что протесты против интеграции могут стать плацдармом, с которого оппозиция «вломится» в электоральную кампанию и устроит новую Площадь.

Раз за разом — даже в новогоднем поздравлении и в храме на Рождество — диктатор твердит о грядущих «нелегких испытаниях», очевидно имея в виду выборы 2020 года и «терки» с Кремлем.

Страхи режима неслучайны: когда все замкнуто на одного «гаранта» — это и есть ахиллесова пята системы.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников