Кто напугал Лукашенко? 7 11.01.2020, 8:16

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Диктатору не дает покоя предчувствие новой Площади.

Писатель Владимир Орлов прочитал на одном из митингов против «интеграции» с РФ свое знаменитое эссе о независимости. Чтение знаменитого эссе он повторил под аплодисменты вчера в здании суда.

Наказание национальной элиты, представителей продвинутой, наиболее сознательной части общества за публичное проявление патриотических чувств выглядит театром абсурда, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Режим страшится политизации масс

Но у этого абсурда есть своя «логика». Давно известно, что белорусского правителя нервируют любые уличные выступления, если это не пляски БРСМ в вышиванках.

Стало общим местом говорить об «аполитичности» белорусов. Однако стоит вспомнить некоторые факты: в 1990-х уличные марши иной раз превращались в настоящие битвы.

И в принципе белорусы могут быстро политизироваться. Вспомним: после выборов 2010 года получилась очень многолюдная Площадь, разгон которой обернулся для Лукашенко жестокой ссорой с Западом и санкциями против режима. «Тунеядские» протесты 2017 года тоже быстро обогатились политической повесткой в духе «уходи!» (адресат был всем понятен).

Прошлогодние декабрьские протесты также имели двойную направленность — как против интеграции с Россией, так и против политики белорусских властей, которая, по мнению участников, и поставила под угрозу суверенитет.

В голове — президентские выборы

Сейчас же Лукашенко наверняка уже держит в голове президентские выборы. И прикидывает, что протесты против интеграции могут стать плацдармом, с которого оппозиция «вломится» в электоральную кампанию и устроит новую Площадь.

Раз за разом — даже в новогоднем поздравлении и в храме на Рождество — диктатор твердит о грядущих «нелегких испытаниях», очевидно имея в виду выборы 2020 года и «терки» с Кремлем.

Страхи режима неслучайны: когда все замкнуто на одного «гаранта» — это и есть ахиллесова пята системы.