Как и почему иранцы сбили украинский самолет Юрий Бутусов

11.01.2020, 8:59

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Полная версия событий.

Согласно заявлению руководства США, Канады, Великобритании, 176 человек погибли в результате атаки зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» (уже после выходы статьи Иран официально признался, что «по ошибке» сбил украинский самолет — прим. ред.). Этот комплекс входит в состав аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, который США объявили террористической организацией.

Представлю свою версию происшедшего:

1. 8 апреля 2019-го года президент Трамп объявил террористической организацией Корпус стражей исламской революции (КСИР) — главную военно-политическую организацию Ирана, основу режима аятоллы, по сути, государство в государстве. США установили причастность КСИР к теракту в Саудовской Аравии в 1996-м, когда погибли 19 американцев.

2. В ответ на нападения проиранских боевиков и убийство одного американца в Киркуке 27 декабря 2019-го, беспилотники США уничтожили 37 проиранских бойцов, включая одного из командиров КСИР генерала Касема Сулеймани.

3. Близ Тегерана размещен командный пункт ПВО страны Хавар Шар, подчиненный армии Ирана. Отсюда идет управление всеми радарами и батареями зенитных ракет. Но зенитно-ракетные комплексы «Тор-М1» входят в состав аэрокосмических сил КСИР для прикрытия тайных операций. В армии Ирана «Тор-М1» нет.

4. ЗРК «Тор-М1» создан для поражения низколетящих высокоскоростных истребителей и крылатых ракет, и когда за доли секунды оператор может не успеть среагировать, у ЗРК можно включить автоматический режим работы. В этом режиме он сам поражает любые цели, которые не отвечают на запрос «свой-чужой».

5. 21 августа 2010 года Иран готовил пуск первого энергоблока Бушерской АЭС. Аэрокосмические силы КСИР усилили ПВО станции «Торами». 17 августа 2010-го истребитель иранских ВВС «Фантом» выполнял тренировочный полет близ станции. Армейская ПВО видела цель и не стреляла, а «Тор» АКС КСИР, очевидно, получил приказ действовать самостоятельно, пустил ракету и сбил свой истребитель. То есть прецедент беспорядочной стрельбы уже был.

6. Ночью 8 января 2020-го Иран нанес удар баллистическими ракетами по американским базам в Ираке. Обстрел осуществляли Аэрокосмические силы КСИР, прикрытие тайной операции осуществляли «Торы». Они ожидали американской контратаки. Американцы наносят первый удар «Томагавками», и «Торы» — самое эффективное оружие Ирана для поражения крылатых ракет. Очевидно, они, как и в случае с Бушером, не были интегрированы в систему ПВО Ирана, и расчеты «Торов» не имели ситуационной осведомленности о происходящем в небе.

7. Возникла та же тактическая ситуация, что и 17 июля 2014 года на Донбассе, когда российское командование для обеспечения секретности направило в засаду на украинские самолеты установку «Бук-М1» без радара управления, без связи с системой ПВО, без средств распознавания целей, а просто с приказом сбивать всех, ведь на Украину можно списать все ошибки и жертвы. Тактическая проблема аналогична и здесь — ЗРК «Тор» получил приказ действовать автономно. Самолеты садились и взлетали в аэропорту каждые 20−30 минут, но в 06.18 ЗРК «Тор» пустил ракету по украинскому «Боингу». Думаю, командующий КСИР дал приказ действовать по обстановке и какой-то командир расчета по какой-то причине включил автоматический режим атаки ЗРК. Потому что перепутать огромный медленный лайнер с истребителем или ракетой глядя на экран радара обнаружения невозможно.

8. Почему мне кажется маловероятной намеренная атака на украинский самолет? Большинство погибших — более 140 — иранцы, граждане Ирана либо с двойным гражданством Канады и Ирана. При этом стоит отметить, случайность не оправдывает и не смягчает ответственность Ирана, а наоборот усиливает.

Получается, что иранские военные — это дикари с ракетами, которые не отдают отчет в своих действиях и продолжают представлять угрозу. Атака самолета над аэропортом на небольшой высоте — это практически гарантированное разоблачение.

Шансов оправдаться у Ирана, учитывая острую конфронтацию с Западом, практически нет.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»