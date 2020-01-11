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Француз изобрел прибор для общения с картошкой

  • 11.01.2020, 9:16
Француз изобрел прибор для общения с картошкой

После подключения картошка выступает в роли голосового помощника — наподобие Siri или Alexa.

Французский стартап Potato представил на выставке CES 2020 необычный гаджет: специальный интерфейс для «общения» с картошкой. Устройство устанавливается в любой клубень достаточного размера и вне зависимости от количества глазков на нем. Энергию для работы девайс получает от самой картошки и не требует дополнительных источников энергии, пишет onliner.by.

Поумневшая «бульба» подключается к смартфону с помощью приложения через Bluetooth, после чего с ней можно «общаться». Небольшая плата прикреплена к металлическому лезвию — благодаря ему воткнуть устройство в картошку сможет и ребенок, говорится в видео о инновационном продукте. Затем Potato декодирует «язык» картофеля и передает его на смартфон.

После подключения картошка выступает в роли голосового помощника — «наподобие Siri или Alexa», утверждает изобретатель.

Потом добавляет как бы невзначай: история с картошкой — способ привлечь внимание к его реальному проекту по разработке искусственного интеллекта и обработке больших данных.

Купить устройство можно за $29, однако сайт стартапа недоступен.


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