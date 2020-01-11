Леонид Заико: Мы можем подарить премьер-министру логарифмическую линейку 7 11.01.2020, 9:23

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Леонид Заико

Пусть считает.

Известный экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико объяснил, почему белорусские власти сделали разбежку по прогнозам развития экономики Беларуси на 2020 год в два раза, пишет «Солидарность».

Экономист сравнил два документа и обнаружил нестыковку. В постановлении Совмина о задачах социально-экономического развития Беларуси на 2020 год прописано 2,8 % ВВП. А в среднесрочной финансовой программе, которая принимается правительством и Нацбанком, указаны 1,9 % ВВП.

Как это можно объяснить?

— Они не читают друг друга, — пояснил Леонид Заико. — Более того, вообще никто их (документы — прим «С») не читает, кроме составителей.

— Премьер-министру нужно взять листок бумаги, калькулятор за доллар, пусть он все рассчитает... — даже можем подарить ему логарифмическую линейку — и пускай сам это все и делает, — предложил экономист.

По мнению эксперта, составители прогнозов развития экономики Беларуси просто выполняют ту работу, за которую им платят деньги.

— Если они сделают ее очень хорошо, им денег не заплатят, их выгонят с работы. ...В математической науке мы достигли большой «демократии» в стране, — иронизирует Заико.