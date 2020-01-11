Белорусский «Детройт» 3 11.01.2020, 9:59

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В каких регионах страны сложнее всего с работой?

Под занавес прошлого года правительство подготовило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год — именно так он называется официально. Такие списки составляются в стране каждый год, пишет Павел Абрамович в статье на сайте naviny.by.

Обновленный список приложен к постановлению Совмина № 921 от 27 декабря 2019 года «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год».

Кто оказался в списке?

Как видно из перечня, самая напряженная ситуация на рынке труда к началу 2020 года сложилась в Минской и Витебской областях.

Из 22 районов Минской области в списке оказались девять — Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский и Слуцкий.

В Витебской области из 21 района проблемы с трудоустройством испытывают жители тоже 9 районов. Это Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Россонский, Сенненский, Толочинский и Шарковщинский.

Еще в двух областях насчитывается по три проблемных региона.

В Брестской области, которая включает 16 районов, это Березовский, Ивановский и Лунинецкий. А в Гомельской области, состоящей из 21 района, — это Добрушский, Рогачевский и Хойникский.

Меньше всего проблем на рынке труда в Гродненской области, в состав которой входят 17 районов. Сложности здесь наблюдаются только в Зельвенском и Свислочском районах.

В Могилевской области, насчитывающей 21 район, напряженной является ситуация на рынках труда в Дрибинском и Круглянском районах.

Вместе с тем это единственная область страны, откуда в перечень попал целый город — Бобруйск.

Свыше миллиона белорусов «живет» в перечне

Новый список территорий занимает всего полторы страницы в 30-страничном постановлении Совмина № 921. Ни справочного, ни табличного материала к нему нет, как и каких-либо примечаний.

Но что стоит за сухим перечислением административно-территориальных единиц внутри областей?

Давайте подсчитаем. Общая площадь всех территорий с напряженной ситуацией на рынке труда составляет почти 50 тысяч квадратных километров. Это 24% от территории всей Беларуси.

Перечень включает 28 районов и один город — это более четверти от общего числа (всего в Беларуси насчитывается 118 районов).

Здесь проживают свыше 1,283 миллиона человек, или 13,5% от общего числа граждан страны.

Многие из белорусов в этих и других регионах действительно испытывают серьезные сложности с трудоустройством, особенно в поселках и небольших городах.

Как видно, проблема с трудоустройством становится актуальной уже и для целых городов. Напомним, население Бобруйска, который оказался в перечне, превышает 217 тысяч человек.

Более того, одним из лидеров здесь стала Минская область — центральный регион страны.

Справедливости ради надо сказать, что территорий с напряженной ситуацией на рынке труда становится меньше. Так, к началу 2019 года список насчитывал 52 района и один город — все тот же Бобруйск.

Проблемы нет — есть «напряжение»?

В самом правительстве, говоря о безработице, избегают слова «проблема». Здесь, как видно, предпочитают использовать выражение «напряженная ситуация».

И это вполне объяснимо, ведь по официальным данным уровень зарегистрированной безработицы в стране на 1 октября 2019 года составил лишь 0,3% (!) к численности рабочей силы.

В эти данные попали те граждане, кто стал на учет в службе занятости. Всего в январе–октябре прошлого года в органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 159 тысяч белорусов. Из них 80 тысяч человек были зарегистрированы в качестве безработных.

Правда, Белстат оперирует еще показателем «фактическая безработица», который рассчитывается по критериям Международной организации труда.

Так, во втором квартале 2019 года фактическая безработица в Беларуси составила 4,4%. И этот показатель, как и уровень официальной безработицы, тоже оказался едва ли не самым низким в мире!

К примеру, по данным Евростата, безработица в 19 странах еврозоны в ноябре 2019 года была на уровне 7,5%, как и в октябре. Это самый низкий показатель, зарегистрированный в зоне евро с июля 2008 года.