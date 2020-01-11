Норвежцы решили переименовать свою столицу 1 11.01.2020, 10:04

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Как именно будет называться Осло, пока неизвестно.

В наши дни переименование населенных пунктов – дело не такое уж и частое. Хотя и не сказать, что очень редкое. В основном, этим славятся страны бывшего соцлагеря, где на протяжении XX века куча городов и весей была названа или переименована в честь коммунистических вождей и их «подвигов». А когда те вместе со своими «подвигами» дали дуба, процесс пошел в обратную сторону, пишет gazetaby.com.

Правда, не везде. В Украине, к примеру, по закону о декоммунизации в последние годы было переименовано около тысячи населенных пунктов. А вот в Беларуси, которой декоммунизация, увы, пока не коснулась, по-прежнему есть и Дзержинск, и Кировск.

Кое-где в честь вождей города называют до сих пор. Так в прошлом году жители СНГ были изрядно позабавлены, когда власти Казахстана решили вдруг переименовать столицу Астану в Нурсултан – в честь Нурсултана Назарбаева, одного из многолетне-бессменных «отцов народа» на просторах экс-СССР.

Однако не всегда города переименовывают в честь вождей и обратно. В европейских странах переименование может быть обусловлено гуманитарными мотивами. Так городские власти норвежской столицы Осло в ближайшее время могут поменять название города – так, чтобы оно звучало не только на норвежском языке, но и на языке саамов, коренных жителей севера страны, нацменьшинства, численность которого, по разным оценкам, составляет 40-60 тысяч человек.

Саамский флаг развевается возле мэрии Осло. Фото AFP

Кампания по добавлению саамского имени к топониму Осло стартовала несколько лет назад, и теперь городской совет официально включил этот вопрос в свою деятельность на следующие четыре года. «Это огромная победа для саамской общины в Осло», – отметила Кристине Баллари, ведущая норвежского телеканала NRK и один из лидеров молодежной организации саами.

Долгое время права, которые формально имело саамское население Норвегии, сильно отличались от прав, которыми оно могло воспользоваться в действительности. Однако с середины XIX века политика норвежского государства по отношению к саамам начала меняться. Особенно сильно изменилась она во второй половине XX века, в свете общемировых тенденций. В 1997 году король Норвегии Харальд V официально принес саамам извинения в связи с их дискриминацией в прошлом.

Как именно будет называться Осло, пока неизвестно. По данным портала Thelocal.no, специалисты-языковеды из Самтингете, представительного органа по делам саами, заявили, что выбор нового имени норвежской столицы может быть между тремя вариантами: Osloven tjïelte, Oslon Tjïelt, Oslo tjïelte (tjïelte – «муниципалитет» в переводе с саамского).

Это уже не первое переименование в истории Осло, самой древней столицы Северной Европы (город был основан норвежским королем Харольдом III 1048 году, а столицей Норвегии он стал в 1299-м). С начала XVII до конца XIX века его называли Христианией, а затем, вплоть до 1924 года – Кристианией.

В 1918 году 29 муниципальных служащих предложили переименовать столицу обратно в Осло. Это предложение поначалу вызвало много споров, и реакция в городском сообществе была неоднозначной. Газета Morgenbladet опубликовала 28 тысяч подписей против этого предложения. Тем не менее, 1 января 1925 года городу было возвращено прежнее название.

Кстати, происхождение его до сих пор остается предметом спора среди лингвистов. Установлено, что оно имеет древнескандинавское происхождение и, по всей вероятности, первоначально было названием крупной фермы. А вот значение этого названия все еще исследуется, хотя чаще всего его интерпретируют как «луг у подножия холма» или «луг, освященный богами».