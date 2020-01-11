«Немецкая волна»: Орлов сорвал овации, Садовский встретится с послом Германии 9 11.01.2020, 10:25

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Фото: DW

Как белорусы противостоят судебному беспределу властей.

Пять акций протеста против интеграции с Россией , которые прошли в Минске в декабре, не закончились массовыми разгонами и задержаниями. Однако без последствий они все же не остались. В начале января в Беларуси прошли более 40 административных процессов за участие в несанкционированных массовых мероприятиях - судили активистов, оппозиционных политиков и даже писателей. В отличие от организаторов акций, приговоренных к арестам - "суткам", большинству участников протестов присудили выплату штрафов от 250 до 500 евро. Корреспондент Deutsche Welle побывала на нескольких процессах в Минске.

Анархисты на суды над собой не ходят

В здании суда Московского района города Минска 8 января собралось много молодежи, пришедшей поддержать своих друзей, - судебный конвейер открылся процессами в отношении молодых активистов. Анархисты Вячеслав и Марина Косинеровы на судах, где они проходили в качестве обвиняемых, решили не присутствовать, хотя и находились в здании, где проходили процессы. "Как анархисты мы считаем, что вызовы в суды - это репрессивная мера воздействия государства на активистов. Поэтому решили проявить солидарность и поддержать других активистов и политиков", - заявил Вячеслав Косинеров в разговоре с DW. Суд прошел в их отсутствие, приговорив их к штрафам в 30 базовых величин (около 350 евро - Ред.)

Активистка "Молодежного блока" Алана Гебремариам

Фото: DW

Активистка Алана Гебремариам, принимавшая участие в парламентских выборах в ноябре прошлого года, решила повоевать c судебной системой Беларуси. Алану обвиняют в участии в митинге 20 октября на Октябрьской площади, хотя ни одной ее фотографии с места события в материалах дела нет. Девушка утверждает, что в это время она ехала в метро, в качестве свидетеля в суд с Аланой пришла ее подруга. Активистка также подала жалобу на составление протокола сотрудниками милиции: она получила пустой бланк документа, где не было ни описания обстоятельств правонарушения, ни ее имени, ни фамилии следователя.

Вместе с тем девушка не отрицает, что присутствовала на шествии вдоль проспекта Независимости, но на митинге, за участие в котором ее судят, она не была. Усилия Аланы не остались безуспешными - судья решила вернуть дело для устранения недочетов. Тот факт, что государство судит людей, которые вышли на улицу поддержать независимость Беларуси, Алана назвала ироничным. "Суверенитет - это главное и его нужно защищать, а нас судят за поддержку независимости Беларуси", - недоумевает она.

Экс-посол обратился за помощью к Германии

Самым ярким процессом следующего дня, 9 января, стали два суда над первым послом Беларуси в Германии (1992-1994 гг.), известным лингвистом Петром Садовским. За участие в акциях 7 и 8 декабря 79-летнего экс-посла судили два разных судьи в соседних помещениях - Садовский просил объединить оба дела в одно, но ему отказали. Поэтому нескольким десяткам человек, пришедшим его поддержать, пришлось на протяжении полутора часов переходить из одного зала суда в другой.

В свою защиту Садовский зачитал заявление на белорусском языке. Судья, председательствующая на первом процессе, разрешила вести его по-белорусски и внимательно слушала обвиняемого, в то время как судья, ведущий второй процесс, постоянно перебивал и просил "говорить по существу". "Здесь все по существу", - отвечал ему Садовский.

В состоящем из семи пунктов заявлении экс-посол указал на ошибки в протоколах (к делу за 8 декабря приложили фото, которое было сделано 7 декабря; в графе об образовании написали "среднее", хотя Садовский - кандидат наук) и посетовал, что суд не учитывает мотивов его действий. "Гражданин Садовский не "бегал по площади с флагом", а продолжал дело своей жизни", - заявил он. Пользуясь статусом экс-посла, Садовский также обратился к Германии с просьбой не оказывать поддержку Беларуси в сферах охраны правопорядка, практики правоприменения и судебных отношений.

В беседе с корреспондентом DW Петр Садовский рассказал, что он договорился о встрече с послом Германии в Беларуси Манфредом Хутерером (Manfred Huterer): "Он обещал, что посольство по возможности будет следить за ходом моих дел". В итоге первое дело вернули на доработку, а по второму присудили выплатить штраф размером в 350 евро - эта сумма существенно превышает пенсию Садовского. Зал встретил решение суда криками "Ганьба!".

Павел Северинец: после 15 суток ареста - еще 30

Накануне последней акции протеста 29 декабря одного из организаторов акций, сопредседателя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца поместили под административный арест на 15 суток за акцию 7 декабря. Вместе с ним были арестованы и координаторы гражданской кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель, Максим Винярский, лидер незарегистрированной организации "Молодой фронт" Денис Урбанович и другие активисты.

Утром 10 января срок ареста Северинца истек, и его отпустили. Но, как оказалось, ненадолго - спустя уже несколько часов состоялись два суда, где активиста обвиняли за участие в акциях 20 и 21 декабря. В итоге по двум процессам Павла Северинца осудили на 30 суток, а за акцию 8 декабря присудили штраф в почти 500 евро.

Писатель Орлов в суде читал эссе и раздавал сушки

Писатель Владимир Орлов

Фото: DW

Под каток белорусской судебной системы попали не только активисты и политики, но и известные белорусские писатели Владимир Некляев и Владимир Орлов - они выступали перед протестующими на митингах. На акции 7 декабря Владимир Некляев заявил, что никакие действия по интеграции Беларуси с Россией не могут проходить без ведома народа. Это высказывание стоило ему штрафа в 350 евро, на суд Некляев не пришел.

Писателя Владимира Орлова судили за выступление на митинге 8 декабря, где он зачитал свое эссе "Незалежнасць - гэта.." ("Независимость - это.." - Ред.). В комментарии DW писатель заявил, что участвовал в акции, так как считает, что статус обязывает его быть свидетелем событий, связанных с независимостью Беларуси, которую сейчас нужно защищать.

На суде Орлов решил еще раз прочитать свое эссе - в доказательство того, что это литературное произведение не содержит никаких лозунгов или призывов. "Независимость - это когда ты от рождения до смерти ощущаешь себя своим человеком на своей земле. Я верю, что когда-нибудь так и будет. Ведь иначе просто не стоит жить", - этими словами Орлов завершил свою речь. Зрители в зале суда отреагировали аплодисментами.

Поддержать Владимира Орлова в суде пришли десятки человек, и было заметно, что писателя тронуло это участие. Перед началом процесса он рассказал, что взял с собой сушки, и если его не приговорят к административному аресту, он раздаст их всем присутствующим в зале. Суд присудил Орлову выплату штрафа в размере 250 евро, и писатель сдержал свое слово - он попытался угостить сушками даже свидетельствовавших против него омоновцев, но те отказались.

По данным правозащитного центра "Весна", общая сумма присужденных штрафов может составить около 35 тысяч евро. На одной из краудфандинговых платформ уже открыт сбор денег для оплаты штрафов.