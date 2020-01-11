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Швейцария обязала РФ выплатить $82 миллиона украинским компаниям из-за Крыма

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  • 11.01.2020, 10:30
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Швейцария обязала РФ выплатить $82 миллиона украинским компаниям из-за Крыма

Деньги должны получить 12 компаний.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и оставил в силе решение Женевского арбитража. Москва должна выплатить 12 украинским компаниям, которые утратили свои активы в Крыму, 80 миллионов швейцарских франков, или более 82 миллионов долларов, сообщает RFI.

В апелляции представители России отмечали, что Женевский арбитражный суд не может рассматривать жалобу украинских предприятий. Кроме того, российская сторона настаивала, что украинские инвестиции не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций 1998 года между Москвой и Киевом. Однако суд не согласился с этими утверждениями.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии, Россия должна будет выплатить компенсацию 12 компаниям.


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