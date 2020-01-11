Стали известны последние слова пилотов сбитого лайнера МАУ 11.01.2020, 10:59

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Фото: Reuters

О чем они говорили?

Последние слова пилотов украинского авиалайнера МАУ, сбитого иранской ракетой, свидетельствовали о штатной ситуации на борту до катастрофы, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает nv.ua.

Такое заявление министр сделал в интервью канадской телевизионной сети CTV 10 января.

«На данный момент у нас есть доступ к записям [диспетчеров] с вышки управления, поддерживавшей связь с нашим экипажем до того, как что-то случилось с самолетом. Последний из записанных разговоров был мирным», — сообщил Пристайко. По его словам, пилоты сообщали, что на борту все было в порядке.

Аналогичное заявление Пристайко сделал вечером 10 января на брифинге в Киеве.

«У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов с диспетчерами иранской вышки управления… До момента последнего завершения переговоров во время полета ситуация была штатная, о чем пилот сообщил вышке», — заявил глава МИД Украины на этом брифинге.

Оба заявления были сделаны до того, как Иран признал, что лайнер был сбит его ракетой.

Утром 11 января иранские военные обнародовали заявление на государственном ТВ, в котором признали свою ответственность за авиакатастрофу.

Они пояснили, что самолет был ошибочно принят за враждебную цель и сбит ракетой после того, как приблизился к одному из военных объектов Революционной гвардии Ирана — Корпуса стражей Исламской революции.

Самолет МАУ потерпел крушение в районе Тегерана утром 8 января. Воздушное судно совершало рейс из столицы Ирана в Киев.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 82 граждан Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины (все 9 членов экипажа и 2 пассажира), 10 — Швеции, 3 — Германии и 3 — Великобритании.