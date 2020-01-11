Евгений Оксентюк побил клубный рекорд «Флинта» 11.01.2020, 11:04

Белорус OHL продлил результативную серию до 15 игр.

Нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк отдал две результативные передачи в домашнем матче чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL) против "Сагино" (4:7) и продлил результативную серию до 15 игр. Тем самым белорус установил новый клубный рекорд, сообщает pressball.by.

В этом же поединке заброшенной шайбой отметился "проспект" "Флориды" Владислав Колячонок. В его пассиве показатель полезности -4.

Защитник "Сагино" Илья Соловьев пополнил бомбардирскую копилку "ассистом" в меньшинстве при первом взятии ворот "Флинта". Кроме того, минчанин занес +5 в графу полезности и заработал 7 минут штрафа, подравшись в третьем периоде с форвардом "Файрбердс" Райли Пирси.

В еще одном матче игрового дня "Кингстон" Виталия Пинчука дожал в серии буллитов "Оуэн-Саунд" — 3:2. В активе воспитанника жлобинского хоккея голевая передача при показателе полезности 0.