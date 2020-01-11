закрыть
11 января 2020, суббота, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Евгений Оксентюк побил клубный рекорд «Флинта»

  • 11.01.2020, 11:04
Евгений Оксентюк побил клубный рекорд «Флинта»

Белорус OHL продлил результативную серию до 15 игр.

Нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк отдал две результативные передачи в домашнем матче чемпионата хоккейной лиги Онтарио (OHL) против "Сагино" (4:7) и продлил результативную серию до 15 игр. Тем самым белорус установил новый клубный рекорд, сообщает pressball.by.

В этом же поединке заброшенной шайбой отметился "проспект" "Флориды" Владислав Колячонок. В его пассиве показатель полезности -4.

Защитник "Сагино" Илья Соловьев пополнил бомбардирскую копилку "ассистом" в меньшинстве при первом взятии ворот "Флинта". Кроме того, минчанин занес +5 в графу полезности и заработал 7 минут штрафа, подравшись в третьем периоде с форвардом "Файрбердс" Райли Пирси.

В еще одном матче игрового дня "Кингстон" Виталия Пинчука дожал в серии буллитов "Оуэн-Саунд" — 3:2. В активе воспитанника жлобинского хоккея голевая передача при показателе полезности 0.


популярное за неделю

Мнение

Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип
Кремлевская бутылка
Кремлевская бутылка Виталий Портников