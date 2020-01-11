В Омане принес присягу новый султан 11.01.2020, 11:25

До этого он был министром наследия культуры.

Хайсам бен Тарик аль-Саид принес присягу как новый султан Омана. Об этом сообщает Al Arabiya.

Хайсам бен Тарик родился в 1954 году, он член королевской семьи Омана. Был первым главой Футбольной ассоциации Омана, заместителем министра иностранных дел, министром иностранных дел, впоследствии - министром наследия и культуры.

Сегодня утром стало известно, что султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни.