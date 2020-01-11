Генштаб Ирана: Украинский Boeing сбила ракета «Стражей исламской революции» 11.01.2020, 11:39

Военный центр КСИР идентифицировал самолет как вражескую цель.

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

Об этом сообщает иранское информагентство Iran International со ссылкой на Генштаб, пишет 112.ua.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке 2-й рейс авиакомпании "Украинские авиалинии" вылетел из Тегеранского аэропорта Хомейни и…полностью приблизился к чувствительному военному центру КСИР и по высоте и форме полета был (идентифицирован - ред.) вражеской целью", - заявили в иранском Генштабе.

Иранские вооруженные силы считают "человеческую ошибку" причиной сбивания украинского лайнера военной ракетой. Отдельно в генштабе заверили, что повторение таких "ошибок" будет невозможным, поскольку будут проведены фундаментальные реформы в процессе операций.

Как пишет The Guardian, в 6:15 утра 8 января в районе аэропорта Тегерана американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности вновь запущенных ракет. После чего американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку – взрыв. "Похоже, что иранский гарнизон, что находится на запад от аэропорта, принял самолет за вражеский американский объект", – пишут авторы.

В США утверждают, что Иран выпустил две ракеты российского производства. Речь скорее всего идет о "Тор-М1", которые Тегеран купил у Москвы 2005 года. Дальность поражения -12 километров.

8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании. 11 января Иран официально признал, что украинский самолет был случайно сбит ракетой. Там утверждают, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности.