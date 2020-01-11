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В России назревает скандал из-за Керченского моста и его «мертвых душ»

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  • 11.01.2020, 11:56
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В России назревает скандал из-за Керченского моста и его «мертвых душ»

В Кремле выразили недовольство Аксеновым.

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов попал в скандал из-за того, что значительно завысил реальное количество туристов на полуострове, недовольство действиями топ-чиновника оккупационной администрации выразили в Кремле, пишет apostrophe.ua.

Так, у Аксенова выявили подмену цифр в отчете о количестве туристов в Крыму – он указал, что всего на полуостров приехало 7,43 млн человек и турпоток вырос на 9,3%. Было вычислено, что к числу туристов Аксенов причислил и тех, кто приезжал отдыхать и крымчан, которые ездили на материковую часть Украины и возвращались и тех, кто приезжал на заработки. Также крымский "чиновник" соврал и о количестве украинцев, которые якобы ездили в Крым.

По мнению специалистов, к числу туристов были "приписаны" 2,5 млн "мертвых душ", при этом указывается, что помимо лжи в отчетах, Аксенов допустил закрытие знаменитого парка львов "Тайган".

"Низкий управленческий опыт, неспособность к реализации крупных инфраструктурных проектов, махинации со статистическими данными негативно характеризуют главу Крыма в высоких кабинетах", - отмечается в публикации.


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