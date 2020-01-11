Крэйг Вудкрофт: Утром понял, что «Динамо» готово к игре 3 11.01.2020, 12:06

Наставник клуба прокомментировал победу над «Витязем».

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2), сообщает pressball.by.

"Мы провели хорошую подготовку к игре. Было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре. Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но уже не так хорошо. Дала знать о себе неопытность. Последние десять минут мы отдали игру "Витязю", в концовке гости могли перечеркнуть наши старания.

Отдам должное сопернику, они достойно играли, но победа осталась в Минске. В последнее время мы много говорили о командном духе, сегодня он был. Надеюсь, сохраним этот настрой", — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.