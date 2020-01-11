закрыть
11 января 2020, суббота, 13:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Крэйг Вудкрофт: Утром понял, что «Динамо» готово к игре

3
  • 11.01.2020, 12:06
Крэйг Вудкрофт: Утром понял, что «Динамо» готово к игре

Наставник клуба прокомментировал победу над «Витязем».

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2), сообщает pressball.by.

"Мы провели хорошую подготовку к игре. Было несколько собраний, на которых мы анализировали наши ошибки и сложившуюся ситуацию. Сегодня утром я понял, что команда готова к игре. Первые два периода были хорошие, в третьем играли достойно, но уже не так хорошо. Дала знать о себе неопытность. Последние десять минут мы отдали игру "Витязю", в концовке гости могли перечеркнуть наши старания.

Отдам должное сопернику, они достойно играли, но победа осталась в Минске. В последнее время мы много говорили о командном духе, сегодня он был. Надеюсь, сохраним этот настрой", — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.


популярное за неделю

Мнение

Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова, The Economist
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип