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В Китае найден 5000-летний рецепт пива

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  • 11.01.2020, 12:12
В Китае найден 5000-летний рецепт пива

Как его делали?

Во время раскопок в китайской провинции Шэньси группа археологов обнаружила все необходимое для приготовления пива: возраст глиняных сосудов со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов превышает 5 тысяч лет, пишет lenta.ua.

Археологов особенно впечатлил ячмень: ранее считалось, что этот злак стал использоваться в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже. Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты, в связи с чем вкус древнего напитка остается загадкой.

Согласно догадкам археологов, пиво могло быть кисло-сладким. Древние пивоварни того же возраста, что и подвал в Шэньси, находили также в Египте и Иране.


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