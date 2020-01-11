В Китае найден 5000-летний рецепт пива 1 11.01.2020, 12:12

Как его делали?

Во время раскопок в китайской провинции Шэньси группа археологов обнаружила все необходимое для приготовления пива: возраст глиняных сосудов со следами ячменя, хмеля, зерна и корнеплодов превышает 5 тысяч лет, пишет lenta.ua.

Археологов особенно впечатлил ячмень: ранее считалось, что этот злак стал использоваться в пищевых целях в Китае как минимум на тысячу лет позже. Ученые по-прежнему не знают, в каких пропорциях смешивались ингредиенты, в связи с чем вкус древнего напитка остается загадкой.

Согласно догадкам археологов, пиво могло быть кисло-сладким. Древние пивоварни того же возраста, что и подвал в Шэньси, находили также в Египте и Иране.