Скоро «путинский рай»! 1 Александр Сотник

11.01.2020, 12:18

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Еще немного – и законы физики самоустранятся.

Новый год наступил, и начать хочется с чего-нибудь праздничного, духоподъемного. К примеру, так. Жительница Подмосковья Надежда Бартош стала первой россиянкой, выигравшей 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи "Русское лото". Счастливой обладательнице миллиарда рублей, наверное, больше не придется прорываться к депутату Жириновскому, раздававшему дензнаки на Манежной площади в Москве. И ведь никто не засунул тысячную купюру в его поганую пасть – все брали и улыбались. Да, инвалиды, да, сиротки-брошенки, да, холопы. Ну, а кто еще? Вы можете себе представить, чтобы где-нибудь в Европе действующий политик позволил себе нечто подобное? Впрочем, она ведь изнеженная, куда ей до суровых нравов «русского мира»!..

Загляните в президентские буркала, наполненные неизбывной тоской в минуты Рождественского богослужения! Ведь сколько грехов было замолено в компании старцев Псково-Печерского монастыря! А грехи такие, что всей пещерой колотились о святые деревяшки, и вот, говорят – открылось нашему гению некое потустороннее знание, от которого ум прояснился и даже плешь воссияла по-особому. А тут и иранское обострение подоспело, и можно было попиариться в качестве тяжеловесной политической блохи, скачущей по Ближневосточному региону в поисках мира, который вновь висит на волоске. Проскакал, но все закончилось банально: он опять открыл вентиль в обнимку с Эрдоганом. Крутить вентиль – это то, что у Путина получается лучше всего. Запускать всякие нефтегазовые потоки, перерезать ленточки, смотреть в бинокль и травить пошлые анекдоты – это у него не отнять, здесь он – непревзойденный профи. Вот и сейчас, наскакавшись, наш стратег прибыл на ракетный крейсер «Маршал Устинов» - тот самый, что совсем недавно протаранил берега Босфора, - и понаблюдал за угрожающими запусками любимых ракет. В четверг вояки с Божьей помощью запускали крылатый скрепоносный "Калибр" и гиперзвуковую аэробаллистическую ракету "Кинжал", готовую пронзить хоть Рай, хоть Преисподнюю. Учения прошли успешно, ударенный об иконы главнокомандующий получил милитаристский гипер-оргазм. Теперь можно, благословясь, убедительно и сверхзвучно обещать западным безбожникам неумолимое испепеление.

Но не только Путин шевелил всем туловищем в пост-новогодние дни. Вынырнув из рассола, материализовался премьер-министр Медведев, который тотчас подписал распоряжение о выделении средств федерального бюджета на строительство объектов здравоохранения в регионах. Средства в количестве 35, 5 млрд. рублей планируется распределить между 46 регионами России. Их общая сумма - в 8 раз меньше, чем было потрачено на благоустройство Москвы в 2019 году, на 11% меньше, чем в 2020 году будет потрачено на содержание Думы, Совета Федерации, администрации президента и правительства, и более чем в 40 раз ниже расходов на гособоронзаказ. На любимую военщину наш богобоязненный лидерюга вообще запланировал потратить 1,5 трлн рублей. Ибо все для рая, все для победы. То, что по объему расходов на здравоохранение Россия находится на 91 месте в мире между Нигером и Суданом – вполне логично. Не о здоровье надо думать, а о том, насколько высоко душа отлетит. Год-то намечается огневой – спросите у первого попавшегося аятоллы!..

И вообще: готовимся к визиту в рай всем патриотически настроенным коллективом, через юбилейное победобесие готовимся. От «Ёлки победы» ползем к последнему ядерному фейерверку. Единственное, чего нельзя допускать – это признаний. Несознанка – наше все. Нас там нет и никогда не было. Мы не подличали, мы только побеждали. Это не мы в обнимку с Гитлером Польшу делили, это сами поляки довели бесноватого фюрера «до ручки», антисемиты проклятые. А гражданский лайнер, на днях рухнувший под Тегераном – сам упал. Ракета Тор-1? Какая ракета? Её там не было. Техническая катастрофа, перегрев двигателя. И никаких «черных ящиков» вы не получите. Их тоже нет, потерялись вместе с записями переговоров…

Президент Зеленский призывает к терпению, пока проводится независимое расследование. Но терпение не бесконечно. В Абхазии, например, оно уже исчерпалось. В Сухуми после так называемых «выборов», проведенных по российским лекалам, взбунтовался народ, и пришел к зданию Администрации, после чего, недолго думая, захватил его. Возмущенные избиратели требовали переговорить с Президентом Абхазии, но Рауль Хаджимба предпочел покинуть здание Администрации и скрыться на даче, откуда заявил, что в Сухуми происходит попытка госпереворота, пообещав рассмотреть вопрос о введении режима чрезвычайного положения. А теперь угадайте с двух раз: какие дружеские головорезы войдут в Сухуми ради наведения там «конституционного порядка»?

Куда бы ни ступила нога пещерного «мира» - там тотчас начинает нарастать беспредел. Гибридные войны отзываются реальными катастрофами, а картонное мифотворчество обрушивается на головы обманутых всей мощью исторической расплаты за предательство разума. Пока – на окраинах империи, пока – не в самом сердце. Хотя и в здании Центробанка на Неглинной газовый баллон взорвался, но это – издержки ремонтных работ. Пещеру штукатурят – камни летят. В Ухте слегка «отжег» НПЗ, площадь горения которого составила 1 тыс. кв. м. Говорят, там что-то взорвалось, хотя в России вместо слова «взрыв» говорят «хлопок». Что это за дикая разрывная канонада слышится со всех сторон? – А это у нас хлопки, долгие и продолжительные, переходящие в овации. Не пугайтесь и не убегайте: сейчас публику начнет в клочья рвать – это так зрелищно – чудо, что за шоу!..

А тут еще и рубль укрепляется, как после принятия отвара из коры дуба. За 2019-й укрепился на 12,5%, и в 2020-м продолжит. Просто Кремлю очень нужна валюта. Страсть как нужна. Вот рубль и укрепляется, пока товары и услуги дорожают. Экономические законы здесь уже давно не действуют, как и блатные понятия. Еще немного – и законы физики самоустранятся. Работает только «хотелка» вождя, на ублажение которой заточена вся искривленная «вертикаль». И в голове его плешивой все летает с гиперзвуком, и выныривая из пучины, поражает цель. Наша цель – не коммунизм, что за глупости?.. Рай скоро!..

Александр Сотник, sotnik-tv.com