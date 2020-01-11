В Стародорожском гарнизоне погиб военный-контрактник
- 11.01.2020, 12:24
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Накануне он пытался запрыгнуть в кабину буксируемых гусеничного тягача.
В одной из частей Стародорожского гарнизона сегодня погиб военнослужащий контрактной службы. Во время происшествия 10 января он пытался запрыгнуть в кабину буксируемых гусеничного тягача. В результате получил серьезные травмы.
Об этом сообщила в «Фейсбуке» представительница Министерства обороны Беларуси Наталья Гаврусик. Министерство обороны выразило соболезнования родным и близким сержанта.
Врачи Стародорожского центрального госпиталя и Главного военного клинического медицинского центра боролись за жизнь военнослужащего, однако спасти его не удалось.
Сержант служил в части в Старых Дорогах с 2018 года. Военное ведомство окажет помощь и поддержку семье военнослужащего.