Как самолет МАУ в Иране сбивали ракетой: видеореконструкция 11.01.2020, 12:20

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Американцы восстановили ход событий.

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

Видео было опубликовано на YouTube-канале ABC, сообщает apostrophe.ua.

Американские СМИ воссоздали вероятный обстрел украинского воздушного судна иранской ракетой. Она была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров от земли. Как видно на реконструкции, было выпущено несколько ракет, одна из которых попала в самолет.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте.