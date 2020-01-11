Зеленский: Ждем от Ирана полного признания вины и компенсации 11.01.2020, 12:50

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ФОТО: TASS

Президент Украины прокомментировал признание Тегерана.

Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" и готовности к открытому расследованию. Об этом 11 января в Facebook заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам. Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", – заявил глава украинского государства.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа: 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 11 – Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 10 – Швеции, четыре – Афганистана, три – Великобритании, три – Германии. Никто не выжил.

Нацполиция Украины расследует катастрофу по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что среди прочих изучалась версия поражения Boeing ракетой зенитного комплекса "Тор" российского производства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две.

В Иране называли такую версию ложью, отметив, что эта информация – часть "психологических операций США".

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла незадолго после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".