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Под резиденцию Трампа пришел иранец с мачете

  • 11.01.2020, 13:10
Под резиденцию Трампа пришел иранец с мачете

У него также обнаружили два ножа и кирку.

Под Мар-а-Лаго во Флориде, резиденцией президента США Дональда Трампа, задержали вооруженного иранца. Об этом со ссылкой на офицера полицейского управления Палм-Бич Майкла Огродника сообщает Washington Examiner в субботу, 11 января.

У задержанного мужчины при себе было мачете, кирка и два ножа. Также у него обнаружены документы, подтверждающие, что он является гражданином Ирана и находится в США на законных основаниях.

Теперь полиция проводит расследование для установления намерений задержанного. На момент инцидента президент США находился в Белом доме в Вашингтоне.

Напомним, что ранее Трамп заявил об ужесточении санкций против Ирана. В обращении к нации американский президент пригрозил Ирану мощными санкциями, которые, по словам Трампа, уже ввели.

Также сообщалось, что Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США. Вашингтон давно должен был устранить иранского генерала Сулеймани, заявил американский лидер.


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