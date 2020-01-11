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Гадание на кошельках белорусов

  • 11.01.2020, 13:21
Гадание на кошельках белорусов

Что приготовили для экономики «дроздовские мечтатели»?

Параметры среднесрочной финансовой программы республиканского бюджета, утвержденной постановлением Совмина № 3, выглядят довольно странно.

Финансировать платежи по обслуживанию государственного долга придется за счет доходов республиканского бюджета. При этом не менее 25% средств на эти цели власти намерены изыскивать за счет недолговых источников. Очевидно, в основном это будут собранные с нас налоги. При этом налоговая нагрузка на экономику останется на уровне, не превышающем 26% ВВП. То есть фискальное бремя не увеличится, но и снижать его не обещают, пишет в своем блоге экономист Леонид Фридкин.

Расходы на национальную экономику за 3 года сократятся почти на 6% (в текущих ценах). В то же время, расходы на национальную оборону, на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, а также на здравоохранение, образование и социальную политику вырастут на 7,3%. Так что предприятиям придется все больше рассчитывать только на самих себя, а секторам, финансируемым из бюджета, – затягивать пояса: с учетом инфляции их содержание явно уменьшится.

Инфляция должна «плавно снижаться,» а ставка рефинансирования в среднем за год почти не изменится: 5% и 9,5% соответственно, в следующем – 4,5% и в следующем и 9,25 – 10%, в 2022-м – 4% и 8,5 – 9,75%. Так что на особое удешевление кредитов особо рассчитывать не приходится.

Столь суровые будни, судя по прогнозу, неизбежны. Бюджет планируется исходя из более чем скромного прогноза «роста ВВП»: на 1,9% в текущем году, на 1,4% в 2021-м и 2,1% в 2022-м. При этом средний курс доллара США должен увеличиться на 3% в 2021 г. по сравнению с 2020-м и на 2,4% в следующем году. Экспорт товаров вырастет в следующем году на 1,9%, импорт – на 3,4%, в 2021-м – на 1,5 и 1,2%, в 2022-м – на 1,6 и 2,4% соответственно. Важное условие – цена на нефть «Urals» удержится на уровне 60 $/барр. А это фактор весьма зыбкий. Что с там получится с переговорами, «налоговым маневром», альтернативными источниками, и гуцериевской подмогой, не говоря уже о мировых ценах, до сих пор неясно. Зато всегда можно сослаться на неблагоприятные внешние факторы, если прогнозы не сбудутся.

Такие среднесрочные планы составляются в Беларуси ежегодно с 2016 года. Сбывается далеко не все, К примеру, постановлением Совмина от 28.12.2016 № 1094 прогнозировался рост ВВП в 2019 г. на 2,2%, инфляция – 7,3%, курс доллара на конец года – 2,2452 $/BYN, ставка рефинансирования, – 10%. С тремя последними показателями получилось даже лучше, чем ожидалось. А экономика расти категорически отказалась.

Очередной прогноз намекает, что планы властей по основным показателям не сбудутся. Достичь шумно декларированного уровня ВВП в $100 млрд тоже вряд ли получится.

Несомненно, свыше назначат стрелочников, ответственных за столь вопиющий провал, и примерно накажут. Одних сошлют в правления банков представлять государство, других – пересадят из одних министерских кресел в другие или отправят областями руководить, а самых виноватых посадят «сенаторами» в «совет республики».

Бизнесу приходится относиться к таким прогнозам с большой осторожностью. С одной стороны, скорректированные на экспертную оценку макроэкономические показатели могут быть индикатором потенциальных угроз состоянию рынков. Но если они не совпадут с реальностью, цена просчета может стать немалой, а пенять придется только на самого себя. К примеру, по мнению МАРТ, наличие утвержденного прогнозного индекса роста потребительских цен не свидетельствует о том, что поставщик мог предусмотреть изменение цены на конкретное сырье, материалы, комплектующие и иные товары (работы, услуги), используемые при производстве предмета закупки.

Поэтому белорусские предприниматели и менеджеры в своих бизнес-планах как обычно, примут во внимание все мыслимые валютные и макроэкономические риски. И, разумеется, заложат их в цены, которые повлияют как на кошельки населения, так и на фактические показатели экономики.


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