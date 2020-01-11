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Яркий клип Селены Гомес собрал за сутки миллионы просмотров на YouTube

  • 11.01.2020, 13:26
Яркий клип Селены Гомес собрал за сутки миллионы просмотров на YouTube

Певица представила видео на новый сингл Rare.

Американская певица Селена Гомес представила музыкальное видео на новый сингл Rare из одноименного нового студийного альбома, релиз которого состоялся вчера, 10 января, сообщает nv.ua.

В красочном ролике, который снял дуэт клипмейкеров BRTHR (Алекс Ли и Кайл Вайтмен), 27-летняя поп-звезда предстает перед зрителями в сказочном лесу, а также позирует на фоне других ярких локаций.

Менее, чем за сутки после премьеры видео набрало почти 6 млн просмотров на YouTube.

По признанию Гомес, Rare — песня, посвященная всем тем, кто хочет сохранить свою индивидуальность:

«Rare — это песня, которую я бы хотела посвятить каждому человеку. Сейчас в мире происходит так много всего… Так много давления. Все думают, что они должны выглядеть точно так же, как другие, но это не так. Я тоже чувствовала себя именно так… Но эта песня призывает: «Я знаю, что у меня нет всего этого, но я знаю, что заслуживаю чего-то особенного». Эта песня — именно то, что я чувствую в данный момент», — рассказала звезда.

Напомним, пластинка Rare является третьим студийным альбомом в дискографии Гомес. Лид-сингл из альбома, композиция Lose You To Love Me была выпущена 23 октября 2019 года и возглавила рейтинг Billboard Hot 100, став номером один в США.


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