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Виктор Шендерович: Отсюда и это вечное «гы-гы, а вы докажите»

  • 11.01.2020, 13:37
Виктор Шендерович: Отсюда и это вечное «гы-гы, а вы докажите»
Виктор Шендерович

О разнице между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.

«Через несколько суток после трагедии в аэропорту Тегерана аятоллы признали ответственность Ирана за гибель пассажирского самолета, сбитого по ошибке», – пишет российский публицист Виктор Шендерович.

«Наши виляют и врут шестой год, – и в этом ясно проявляется разница между преступным идеологическим режимом и мелкой шпаной.

Не то чтобы те были лучше – упаси боже! Не то чтобы менее опасны – о, нет. Даже, пожалуй, наоборот. Просто – почувствуйте разницу – над аятоллами (в их измененном сознании) есть аллах, позволяющий рассматривать гибель невинных людей в рамках божественного промысла и их собственной, несмотря ни на что, несгибаемой правоты.

А над Путиным и Ко вместо зеленого (или любого другого) знамени развевается, невидимо, но вполне ощутимо, их вечный слоган: умри сегодня ты, а я завтра. Отсюда и это вечное «гы-гы» и «а вы докажите»... А когда докажут и припрут к стенке, – угрюмый фак в ответ. Шпана-то с ядерным оружием, хрен возьмёшь...

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У Ирана ядерного оружия нет. И, с учетом массовой тамошней готовности очистить землю от неверных, – пожалуй, хорошо, что нет. Плохо, что оно есть у нас, – потому что любая шпана рано или поздно заигрывается от долгой безнаказанности.

А измененное сознание – вопрос времени. Если что, можно обойтись и без гурий».


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