«За день звонил сотни раз!»: белорусы не могут попасть в визовый центр Польши 11.01.2020, 13:40

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Что происходит?

В редакцию tut.by обращаются туристы, которые утверждают, что с прошлого года не могут ни дозвониться в визовый центр Польши, ни зарегистрироваться на его сайте. Остается только обращаться к посредникам — в так называемые центры визовой поддержки, которые за свои услуги просят от 60 до 120 рублей с человека. Посольство Польши выдает белорусам максимальное количество виз среди стран Шенгена — более 400 тысяч в год.

— Это началось год назад, — рассказал Владимир. — В 2016 году без проблем можно было зарезервировать дату подачи документов на сайте визового центра. В 2017 и 2018 году хотя бы в течении дня можно было пробиться по телефону. С 2019-го лежит и сайт, и телефонная линия. 30 декабря мы звонили с 8 утра, но услышали гудки только ближе к 9 вечера, когда визовый центр уже не работал. За день я сделал тысячу звонков! 31 декабря вместо того, чтобы нарезать салаты и готовиться к Новому году, мы снова целый день провисели на телефоне — безрезультатно. Мы согласны на подачу документов в любом городе, но непонятно, как пробиться в визовый центр! При этом турфирмы-посредники без проблем предлагают зарегистрировать нас на ближайшие даты. Но за их услугу нужно заплатить 120 рублей. Так сколько в итоге для белорусов стоит виза?

Такие жалобы в редакцию поступали и в прошлом году.

— Невозможно подать документы на визу, — писал Виталий. — Телефоны, по которым можно дозвониться, визовый центр блокирует, на сайт не зайти. Визовые центры в областных городах обросли рядом мелких ИП и ООО, которые имеют доступ и к сайту визового центра, и к телефону, по которому можно записаться на подачу документов. Звоню по указанному на сайте номеру телефона 8 (017) 388-02-46 для подачи документов без остановки с 9.00, и все время линия перегружена. Пытался зайти на сайт для регистрации — все без результата. Визовый центр первоначально отлично справлялся со своей функцией. Можно было и дозвониться без проблем, и зарегистрироваться у них на сайте. Сейчас зайти на сайт в дни регистрации либо дозвониться невозможно.

Мы также попытались зарегистрироваться на сайте визового центра, но на этапе аутентификации система выбрасывает пользователя. По указанным на сайте телефонам дозвониться тоже невозможно. «Данное направление перегружено», — слышно в ответ.

При этом турфирмы и центры визовой поддержки охотно предлагают свои услуги: за 60−120 рублей готовы зарезервировать дату в визовом центре на 20-е числа января и обещают, что через пять рабочих дней после подачи документов турист получит свой паспорт.

С такими проблемами сталкиваются именно туристы, которые подают документы на визу в посольство Польши. К примеру, в посольстве Литвы сейчас можно зарегистрироваться на 18 января. Почему туристам принципиально получить «польский шенген»?

— Мы несколько лет получаем именно «польский шенген», это важно, если хочешь и дальше иметь многократную визу на год или два года, — объясняет турист Владимир. — В посольстве смотрят визовую историю, в какой стране ты был чаще всего. И по нашему опыту, опыту наших родных и друзей поляки охотнее дают долгосрочные визы.

В посольстве Польши сообщили, что система регистрации перегружена в связи с большой востребованностью у белорусов виз в Польшу и страны Шенгенской зоны.

— Такая ситуация складывается преимущественно в конце предыдущего — начале следующего года, а также в период отпусков, — отметил советник посольства Польши в Минске Аркадиуш Клембек. — На территории Беларуси Польша выдает около 400 тысяч виз в год всех типов — это больше половины виз, выданных гражданам Беларуси всеми странами-членами Европейского союза. Мы понимаем, что существуют определенные сложности, чтобы попасть в консульские учреждения, поэтому с целью упрощения процесса подачи визовых анкет приняли целый ряд мер — это отмена регионализации в польских консульствах: житель Беларуси может подавать документы в любом польском консульском учреждении (Брест, Гродно, Минск), возможность подавать анкеты не только в консульских учреждениях, но и в одном из восьми визовых центров (Минск, Гомель, Могилев, Гродно, Лида, Брест, Пинск и Барановичи).

Аркадиуш Клембек обращает внимание, что «польские консульские службы не имеют ничего общего с действиями третьих лиц, злоупотребляющих системой регистрации, и — как следует из жалоб — незаконно зарабатывают на этом».

— Министерство иностранных дел Республики Польша начало работу по модификации программного обеспечения системы регистрации для исключения всякого рода злоупотреблений, — отмечено в ответе посольства.