Блогер «Серый Кот» заставил милицию разговаривать шепотом 3 11.01.2020, 13:59

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Необычные приключения активистов «Европейской Беларуси» в Орше.

Пальму первенства в конкурсе неадекватности среди сотрудников МВД уверенно удерживают оршанские милиционеры. Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» рассказал активист Андрей Войнич:

— Мы убедились в этом неоднократно за последние пару недель, пока пытались выяснить, где находится «Серый кот» Дима Козлов, а потом – когда его освободят.

Активист «Европейской Беларуси» и известный в Орше блогер пропал незадолго до нового года. Информацию о нем невозможно было получить несколько дней. В процессе поиска возникло чувство, что оршансая ячейка МВД является крайне самой организацией в стране.

Дима исчез 25 декабря. Пять дней сотрудники РУВД и ИВС говорили, что Дмитрия у них нет, перенаправляли друг к другу, несли чушь о том, что для выяснения местонахождения задержанного блогера нужно писать заявления в соответствующие органы, просто отшучивались и хамили. Собственно на основании такого поведения мы пришли к выводу, что скорее всего Дима находится именно в ИВС Оршанского района. Позже информация полностью подтвердилась.

На всякий случай, кстати, я позвонил в ИВС Витебска, где дежурный не только первым делом представился (по уставу вроде так и положено), но и прошелся по спискам арестантов, сказал что Димы у них нет, спросил чем может еще помочь и перед тем как попрощался пожелал хорошего нового года. Чувствуете разницу?

Встречать Диму после 15 суток ареста собрались люди из Орши, Минска, Витебска. Около 30 человек пришли к ИВС вечером 9 января. Освободить его должны были в 20:45, и ровно в это время начался откровенный цирк.

Ровно в 20:45 в ИВС выключили свет. Везде. Все окна были темными, на звонок никто не отвечал. Режим кладбища.

Дима не выходил и подождав какое-то время мы направились в дежурку РУВД, которое находилось в 20 метрах от ИВС. Дверь была заперта. Признаков жизни – ноль, ни на стук ни на звонок в дверь никто не реагировал.

Начали звонить в 102 и задавать вопросы, после чего к двери подошел сотрудник, приоткрыл ее на 10 сентиметров и очень робко и трусливо держа ручку всеми силами сквозь щель начал нести какой-то несвязный бред о том. что они ничего не знают.

Мы пытались открыть дверь пошире, одновременно требуя впустить нас и выпустить Дмитрия Козлова, но милиционер никак не уступал, видимо толпа перед дверьми РУВД таки его сильно напугала.

После заявления Максима Винярского о том, что у нас пропал без вести друг и нам необходимо написать заявление о пропаже, его впустили, удивив собравшихся скоростью, с которой за ним была закрыта дверь.

Прошло полчаса. Все та же темнота в окнах ИВС, все также заперты все входы-выходы в РУВД. Орша, напоминаю, крупнейший железнодорожный узел, город с населением 115 тысяч человек и не самой благоприятной криминогенной обстановкой из-за большого количества тюрем в округе. Уже час РУВД недоступно даже не для нас – для всех. Телефоны не отвечают. Как вам ситуация?

Макс вышел спустя некоторое время, добившись информации о том, что Дима остается в ИВС. Это ему сообщили шепотом, по большому секрету, попросив снять осаду с РУВД. Нашлась все-таки в этом зоопарке вменяемая голова. Одна, к сожалению.

Это что было? Трусоcть? Приказ? Позиция? Воспоминания о марше тунеядцев, когда из райисполкома пришлось вертикальщиков эвакуировать? Не знаю, но мне кажется ассоциация со страусом, зарывшим голову в песок для сотрудника милиции даже в Беларуси не самая приятная.

Дима выйдет на свободу 24 января. Мы приедем его встречать, также, как и многие жители Орши, уважение которых он завоевал во время осенней кампании. Которые уважают и ценят его за личные качества, за честность, за стойкость и за человечность. Ценят больше, чем милицию, больше чем любого из чиновников. Поэтому, видимо, последние и беснуются.