Черный ящик самолета МАУ расшифруют во Франции
- 11.01.2020, 14:06
Туда будет направлена вся информация с бортовых самописцев.
Бортовой самопицес сбитого украинского самолета в Тегеране будет отправлен для расшифровки во Францию. Об этом в субботу, 11 января, сообщил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, пишет агентство IRNA.
"Записи с черного ящика украинского самолета будут направлены во Францию", - сказал он.
Накануне иранское ТВ показало момент вскрытия черного ящика.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что украинские специалисты получили доступ к черным ящикам самолета, месту крушения и переговорам с диспетчером.
Как сообщалось, сегодня утром иранские власти признали, что самолет был сбит военными.