У Андрея Костицына в день победы над «Витязем» родился сын 11.01.2020, 14:10

Фото: телеграм ХК "Динамо-Минск"

Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой.

В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у хоккеиста родился сын, сообщает pressball.by.

Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.