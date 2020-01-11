закрыть
11 января 2020, суббота, 14:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

У Андрея Костицына в день победы над «Витязем» родился сын

  • 11.01.2020, 14:10
У Андрея Костицына в день победы над «Витязем» родился сын
Фото: телеграм ХК "Динамо-Минск"

Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой.

В семье нападающего минского "Динамо" и сборной Беларуси Андрея Костицына случилось пополнение. 10 января, в день победного матча с "Витязем" в чемпионате КХЛ (3:2) у хоккеиста родился сын, сообщает pressball.by.

Счастливый отец отсалютовал этому событию заброшенной шайбой, которая стала, во-первых, победной в поединке, а во-вторых — юбилейной, 100-й, для "зубров" в нынешнем сезоне.


популярное за неделю

Мнение

Империя на обочине
Империя на обочине Лилия Шевцова, The Economist
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский
Затишье перед бурей
Затишье перед бурей Александр Гольц
Занимательная арифметика
Занимательная арифметика Ирина Халип