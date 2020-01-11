Ученые доказали, что быть добрым полезно для здоровья 3 11.01.2020, 14:18

Что происходит с организмом альтруистов?

Группа исследователей в Китае обнаружила, что люди чувствуют меньше боли, когда их поведение альтруистично, то есть они делают добро бескорыстно.

Эксперименты проводились, в частности, на донорах крови, пишет nv.ua.

Предыдущие исследования показали, что альтруистичное поведение может заставить людей чувствовать себя хорошо — это заставляет мозг вырабатывать такие химические вещества, как дофамин, которые усиливают позитивные эмоции. Теперь исследователи обнаружили, что такое поведение также может притупить ощущение боли.

Чтобы узнать больше о том, как участие в альтруистическом поведении может повлиять на восприятие боли, исследователи провели четыре эксперимента. В первом эксперименте они попросили людей, сдающих кровь после землетрясения, оценить боль от укола иглой и сравнили их ответы с ответами людей, сдающих кровь, когда не было недавних бедствий. Они обнаружили, что люди, добровольно вызвавшиеся сдавать кровь после землетрясения, сообщили, что игла ощущается не столь болезненно.

Во втором эксперименте исследователи попросили добровольцев помочь пересмотреть руководство для детей-мигрантов, пока они находятся в холодных условиях. Они обнаружили, что эти добровольцы сообщили о меньшем дискомфорте, чем те, кто не добровольно пересматривал руководство.

В третьем эксперименте исследователи сравнили больных раком, испытывающих боль, которые готовили и убирали для других, с аналогичными пациентами, которые делали это только для себя — опять же, они обнаружили, что те, кто помогал другим, сообщали о меньшей боли.

В последнем эксперименте авторы опросили группу участников, помогает ли благотворительность детям, и предложили пожертвовать деньги на помощь детям-сиротам. После этого каждый из них прошел МРТ, параллельно получая удары током. Мозг тех, кто пожертвовал, реагировал на болевые ощущения слабее, чем у тех, кто жертвовать отказался. Ученые также выяснили, что чем больше доброволец был склонен считать, что его пожертвование помогло сиротам, тем слабее была реакция мозга на удары.

Исследователи предполагают, что их эксперименты в сочетании с результатами других исследований показывают, что альтруистическое поведение не только заставляет людей чувствовать себя хорошо, но и уменьшает боль.