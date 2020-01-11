В Украине укрепилась наличная гривня 1 11.01.2020, 14:22

Наличные курсы доллара и евро снизились.

В субботу, 11 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8,00 коп и составляет 23,7613 грн. Курс продажи упал на 12,33 коп – до 24,1417 грн. (см Таблицу). Максимальный курс покупки составил 23,9 грн, минимальный курс продажи – 23,99 грн, сообщает liga.net.

Средний курс покупки евро упал на 9,90 коп и составляет 26,2153 грн. Средний курс продажи упал на 12,80 коп до 26,8220. Продать евро дороже можно за 26,5 грн, купить дешевле – за 26,54 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 коп и составляет 3,448 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп и составляет 3,945 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 3,78 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 3,82 грн.