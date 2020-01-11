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Что не так с водительскими правами в Беларуси?

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  • 11.01.2020, 14:56
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Что не так с водительскими правами в Беларуси?

Власти отказываются признавать их документами, удостоверяющими личность.

Недавняя история о том, как минчанка без паспорта (был в посольстве) оформила «автогражданку» по повышенному тарифу, вновь заставила задуматься над вопросом: а почему права не удостоверяют личность? Вроде бы официальный документ, с фотографией и персональными данными. Однако в список документов, удостоверяющих личность, не входит. В ответе из МВД объясняется почему, пишет onliner.by.

Документами, удостоверяющими личность, в нашей стране называются только три: паспорт гражданина РБ, вид на жительство в РБ, удостоверение беженца. Так определено в указе президента от 03.06.2008 №294 «О документировании населения РБ». Как нередко это встречается в наших законах, есть и дополнение, не имеющее конкретики: «В случаях, предусмотренных законодательными актами, постановлениями Совмина, для удостоверения личности могут использоваться иные документы».

«Паспорт как основной документ, удостоверяющий личность, часто бывает недоступен по причине замены, оформления визы и иным обстоятельствам, — говорится в петиции за добавление водительских прав в список документов, удостоверяющих личность. — При этом без паспорта невозможно полноценно пользоваться банковскими, медицинскими и другими довольно критичными по времени услугами, вследствие чего использование водительского удостоверения как полноценной замены документа, удостоверяющего личность, успешно находит применение во многих странах мира».

Составители обращения и все подписавшиеся под ним просят инициировать внесение изменений в «Положение о документах, удостоверяющих личность», дополнив перечень водительским удостоверением. В итоге голосования среди читателей Onliner вариант «стоит добавить» набрал абсолютное большинство — около 95 процентов.

И вот стала известна позиция МВД по данному вопросу. Правда, в ответе сотрудники департамента по гражданству и миграции опираются на уже существующие нормы закона и не говорят о внесении изменений в правовые акты: «Выдача иных документов, удостоверяющих личность гражданина РБ, кроме паспорта, НПА не предусмотрено. Паспорта являются машиносчитываемыми и соответствуют стандарту Международной организации гражданской авиации. В/у не соответствуют этому стандарту. В частности, в них нет идентификационного номера физлица. Из-за систем защиты от подделки приравнивание в/у к паспорту может привести к увеличению стоимости прав. Департамент не располагает сведениями о значительном количестве стран, где в/у признано документом, удостоверяющим личность. Такое признание в РБ считаем нецелесообразным».

В то же время в МВД сообщили о грядущих изменениях в сфере — введении биометрического паспорта для выезда за границу, идентификационной карты — в качестве внутреннего документа.


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