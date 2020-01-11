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Ученые: Любители чая продлевают себе жизнь

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  • 11.01.2020, 15:34
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Ученые: Любители чая продлевают себе жизнь

В особенности полезен зеленый чай.

Китайские кардиологи утверждают, что люди, которые пьют чай по меньшей мере трижды в неделю, продлевают себе жизнь, пишет «Нож».

«Привычное употребление чая связано с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин», — отмечает ведущий автор исследования, доктор Синьян Ван.

По его словам, в особенности полезен зеленый чай. Положительное воздействие на здоровье наблюдалось у тех, кто пьет его много лет. Для мужчин чай оказался еще полезнее, чем для женщин.

В выборку попали 100 902 участника исследовательского проекта China-PAR2. Это были здоровые люди без сердечных приступов, инсульта или рака в анамнезе.

Участников разделили на две группы. В одну попали испытуемые, которые пили чай три раза в неделю и чаще, в другую — участники, которые пили чай меньше трех раз в неделю. За их здоровьем наблюдали более семи лет.

Выяснилось, что у любителей чая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем ниже на 20%, чем у тех, кто чай не пьет. Риск инсульта с летальным исходом оказался ниже на 22%, а преждевременной смерти по разным причинам — на 15%.

Но на этом ученые не остановились. В подгруппе из 14 801 участника они изучили, как влияют на здоровье перемены в привычках. Состояние здоровья испытуемых оценивали дважды, второе обследование проводилось в среднем спустя восемь лет после первого.

Участники, которые за эти годы сохранили привычку пить чай, снизили риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта на 39%, инсульта с летальным исходом — на 56%, преждевременной смерти — на 29% (по сравнению с теми, кто по-прежнему не пил чай или перестал пить чай).

Ученые объясняют это тем, что биологически активные полифенолы, обеспечивающие кардиозащитные свойства напитка, не сохраняются в организме надолго.


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