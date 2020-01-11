Изменятся ли цены на недвижимость в Минске? 1 11.01.2020, 15:49

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Оценка эксперта.

Банки постепенно снижают ставки по кредитам на недвижимость. Означает ли это, что сейчас самое время брать ссуду, или же имеет смысл еще подождать? Как поведет себя столичный рынок недвижимости в 2020 году? Office life разбирается с экспертом.

— С одной стороны, ожидания на 2020 год не слишком радужные. Прогнозируется снижение деловой активности, стагнация на рынке в целом и строительном рынке в частности, — утверждает эксперт в сфере недвижимости, директор инжиниринговой компании «Надежный дом» Александр Андриянов. — В то же время есть ощущение, что бизнес об этом знает и усиленно готовится. Поэтому серьезных потрясений ждать не стоит. Цены на рынке в 2020 году сохранятся примерно на нынешнем уровне.