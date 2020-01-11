Видеофакт: Что происходит на обанкротившимся лидском мясокомбинате 4 11.01.2020, 16:34

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Шокирующие кадры.

В городском паблике Лиды появилось видео не для слабонервных. На нем показано, как корова находится в полувисячем состоянии на изгороди, ее привязывают тросом к грузовику и нещадно тянут по асфальту, пишет onliner.by.

Сначала животное падает на землю, потом тянется и сопротивляется. Около машины ее сопровождает человек в целлофановом фартуке, похожий на мясника. Корова продолжает сопротивляться.

Лучше не смотрите этот ролик, если вы слишком впечатлительны.

Комментаторы утверждают под видео, что действо происходит на мясокомбинате, который подлежит ликвидации из-за банкротства.