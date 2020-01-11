Американский школьник помог NASA открыть новую планету 1 11.01.2020, 16:53

Это произошло на третий день его стажировки в агентстве

17-летний школьник Вольф Кукер (Wolf Cuckier) помог NASA открыть планету TOI 1338 b, которая вращается сразу вокруг двух звезд. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на пресс-службу NASA.

"Примерно на третий день моей стажировки я увидел сигнал от системы под названием TOI 1338. Сначала я подумал, что это было звездное затмение, но нет. Это оказалась планета", - рассказал открыватель.

Сообщается, что планета почти в 6,9 раз больше Земли. Это первая планета двойной системы, которую выявили с помощью телескопа TESS. Ранее миссии NASA Kepler и K2 открыли 12 подобных планет в 10 системах.