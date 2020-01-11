Завтра в Беларуси снова подорожает топливо 11.01.2020, 17:08

Это второе подорожание за две неполные недели нового года.

С 12 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 12 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 66 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 76 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 98 копеек, ДТ — 1 рубль 76 копеек.

Это второе изменение цен на автомобильное топливо в этом году, пишет tut.by. Последний раз цена на топливо изменялась 5 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. В концерне тогда пояснили, что по данным за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%. В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.