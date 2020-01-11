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Сколько белорусы тратят в среднем на свадьбу?

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  • 11.01.2020, 19:23
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Сколько белорусы тратят в среднем на свадьбу?

И что сейчас в тренде

Корреспондент агентства «Минск-Новости» поговорила со свадебным организатором Людмилой Юрчик.

— Какой-то точной цифры нет. Это то же самое, что спросить, сколько в среднем тратят на покупку машины. Кто-то за 2 тыс. подержанное авто покупает, кто-то за 10 тыс. в кредит. Здесь то же самое. Можно найти ведущего за 200 рублей и арендовать столовую, а можно праздновать в красивой усадьбе с изысканными блюдами.

Примерный диапазон на хорошую современную свадьбу, за которой обычно приходят в агентство, — от 8 до 15 тыс. долларов. В эту сумму войдут услуги артистов, живой звук, техническое оснащение… Если говорить о свадьбе с хедлайнерами и звездами, то, конечно, цены будут выше — до 100 тыс. долларов, плюс еще райдеры.


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