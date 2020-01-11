Матеуш Моравецкий: Cанкции против «Северного потока-2» отложат его строительство 3 11.01.2020, 18:13

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Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что санкции США против российского проекта «Северный поток-2» затянут строительство этого трубопровода. Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на интервью премьера немецкой газете.

По его словам, этот газопровод «является шагом в неверном направлении» и «Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа». Одновременно Моравецкий имеет небольшую надежду, что этот проект смогут остановить санкции со стороны США. «Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство «Северного потока-2» вообще никогда не начиналось», - сказал Моравецкий.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 30 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas, суда которой прокладывали трубы для газопровода «Северный поток-2», прекратила работы в Балтийском море. 31 декабря в Кремле заявили, что газопровод «Северный поток-2» будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно. Ранее «Северный поток-2» планировали запустить 1 января 2020 года.