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Юрий Шевцов: Мы хотим чемпионами стать

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  • 11.01.2020, 18:15
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Юрий Шевцов: Мы хотим чемпионами стать

Главный тренер сборной Беларуси по гандболу прокомментировал результаты команды.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о том, на каком месте наша команда может оказаться по итогам Евро-2020, пишет «Трибуна».

– Хорваты ведут себя очень раскованно, опытно. Чем-то-то их напугать невозможно. Они гнут свою линию до конца игры. Даже в мате с Черногорией, когда был равный первый тайм, был уверен, что хорваты выиграют.

– Циндрич, Дувняк, Карачич…

– Игра на игру не похожа…. Черногория, например, выдала хороший тайм, — это же не значит, что они весь турнир будут так играть. И опять же, если хорваты сыграли плохо первый тайм, то не факт, что это повторится. Каждая игра — это что-то новое, и это шанс.

– Сайт handball-planet отвел сборной Беларуси 8-е место, это вас устроит?

– Мы хотим чемпионами стать! А журналисты пусть говорят и спекулируют. Мы идем от игры к игре. Нельзя распыляться. Концентрируемся на успех. Главное, чтобы это понимала команда, – сказал Шевцов.


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