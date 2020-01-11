Зачем каракатицам 3D-очки? 1 11.01.2020, 18:24

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Cекреты удивительного зрения головоногих.

Головоногие — сами по себе весьма очаровательные создания, и необычные 3D-очки лишь добавили им шарма. Впрочем, ученые создали их не для красоты: красно-синие очки предназначены для того, чтобы помочь нам разобраться, как именно устроено трехмерное зрение животных, пишет «Популярная механика».

Оказалось, что, хоть глаза каракатицы (Sepia officinalis) сильно отличаются от глаз человека, их способность воспринимать мир в трех измерениях во многом похожа на наш. Они используют все ту же систему, называемую стереопсис, но делают это совсем по‑другому. Нейробиолог Ричард Ферд из Кембриджского университета отмечает, что данное исследование «поможет наконец понять, как в ходе эволюции нервная система находила разные способы для решение одних и тех же задач».

У каракатиц одни из самых странных глаз среди всех представителей животного мира. Они обладают лишь одним типом фоторецепторов, а значит зрение у них должно быть исключительно черно-белым. Однако тут в дело вступает зрачок странной V-образной формы, который позволяет каракатицам воспринимать мир в цвете совершенно иначе, чем позвоночным животным.

Дело вот в чем: когда человек фокусирует на чем-то взгляд, положение линзы хрусталика в нашем глазу изменяется. У каракатиц же хрусталик остается практически неподвижным, зато боковое расположение глаз обеспечивает 360-градусный обзор. Однако, в отличие от других головоногих, они не могут вращать глазами на стебельках, а потому не могут полагаться на стереопсис для восприятия глубины.

В результате занимательного эксперимента каракатиц заставили охотиться на виртуальных креветок. Выяснилось, что если животное видит добычу лишь одним глазом, то ему требуется намного больше времени для принятия решений. Однако наличие у них стереопсиса несомненно, ведь во всех остальных случаях каракатица реагирует мгновенно.

И это очень интересно. Раньше единственным беспозвоночным существом, обладающим стереопсисом, считался богомол. Однако его зрительный аппарат также значительно отличается от человеческого. Мы можем ощущать глубину трехмерного мира даже в том случае, если объекты перед нашим взором неподвижны; а вот насекомому требуется движущийся объект, иначе картинка остается двухмерной.

А вот с каракатицами пока ничего толком неясно. Нейробиолог Палома Гонсалес-Беллидо из Колледжа биологических наук отмечает, что хоть глаза каракатиц и напоминают человеческие, их мозг устроен совершенно иначе. Так, к примеру, у них на первый взгляд нет единого центра обработки зрительной информации, однако результаты экспериментов говорят об обратном. Все это настолько заинтриговало исследователей, что в следующий раз они намерены перейти к изучению непосредственно мозга головоногих, чтобы наконец разобраться во всем досконально.