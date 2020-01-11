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Ресторан, на открытие которого приезжал Лукашенко, попал в новый скандал

  • 11.01.2020, 18:38
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Ресторан, на открытие которого приезжал Лукашенко, попал в новый скандал
Фото: tut.by

Ради открытия этого ресторана власти подвинули границу природного заповедника.

Вчера пиар-директор ресторана Виктория Мороз опубликовала сториз в Instagram с фото, где на блюде в отрезанном клюве утки лежит тартар. С подписью: «Кто там за птиц переживал, а? Завтра официально открываемся. Всех ждем, любимые хейтеры. Покажи свой злостный комментарий в СМИ и получи фирменное блюдо в подарок», пишет kyky.org.

Пока активисты, блогеры и в целом соцсети приходили в себя после такого поста, выяснилось, что фото сделано не в минском ресторане, а в заведении Копенгагена. В меню «Лебяжьего» такого блюда нет. Правда, едва ли этот факт сглаживает поступок пиарщицы. Ресторан «Лебяжий» уже больше года не уходит из заголовков СМИ. Он – часть комплекса «Олимпик Парк», куда входят еще и жилые дома, и крупный спортивный центр. Проблем у этой застройки несколько.

Во-первых, по первоначальному плану дома и ресторан должны были занимать куда меньшую территорию. В апреле 2014 года Совмин постановлением изменил границы заказника – уменьшил на восемь гектаров. В ноябре того же года вышел указ № 365, который разрешил компании «Тапас» вести застройку в границах проспекта Победителей — улиц Тимирязева и Браславской.

Во-вторых, застройка уничтожила часть заповедника. Мы опять наблюдаем пример, когда земли, которые охраняются государством, отдаются им же в угоду токсичному бизнесу. Также указ № 365 позволил застройщику вырубать деревья без компенсационных посадок, что отметили активисты.

В-третьих, содержание плана застройки тоже изменилось. Сначала Лукашенко сам говорил: «Там будет небольшой жилой комплекс, очень аккуратный − мы не можем перегружать озеро». Но потом вместе с границами стройки выросла этажность зданий, из плана пропали обещанные спортивные площадки. Ну, и прямо на берегу пруда появился тот самый ресторан.

Напомним, Лукашенко побывал на открытии ресторана в Лебяжьем.


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