СНБО Украины: Мы имели доказательства ракетного удара по самолету 11.01.2020, 18:43

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Именно это повлияло на позицию Ирана.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имела собственные доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до официального заявления Ирана, что в итоге и изменило позицию Тегерана.

Об этом Данилов заявил в комментарии ВВС News Україна, пишет «Новое время».

«Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран », — сказал он.

В частности, по его словам, в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.

«Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили».

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является поражение ракетой, и повлияли на Иран.

«Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали на то, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, — нам это не нравится», — сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, украинские специалисты сразу после прибытия на место катастрофы, оперативно передавали информацию в Киев.

Эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

«И за очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран — это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону», — пояснил он.

По его словам, Украина не остановит расследования катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, у будет требовать наказания для виновных.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.