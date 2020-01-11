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Блогер Сергей Тихановский вышел на свободу

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  • 11.01.2020, 18:58
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Блогер Сергей Тихановский вышел на свободу
Фото: «Радыё Свабода»

Он рассказал о потрясающей солидарности белорусов.

11 января около 15:30 из гомельского изолятора временного содержания внезапно отпустили блогера Сергея Тихоновского. Вчера его привезли на суд из изолятора и наказали очередными 15 сутками за якобы участие в акции против интеграции с Россией, сообщает «Радыё Свабода».

Первый раз блогер был осужден за якобы участие в акции против интеграции в Минске 20 декабре на 15 суток ареста. Выйти на свободу он должен был 11 января. Но 10 января его привезли из ИВС на суд, и приговорили еще к 15 суткам ареста - якобы за участие в акции против интеграции с Россией 21 января. Сергей Тихоновский утверждал, что не участвовал в акциях - не носил флагов, не выкрикивал лозунгов, а снимал акцию как блогер.

«Милиционеры вывезли меня из ИВС около 15:30 и выбросили на улице. Телефона я не имел, поймал такси. Неизвестно, когда меня снова посадят, может, даже сегодня. В изоляторе сказали, что пока не имеют судебного решения на очередные 15 суток для меня », - рассказал в прямом эфире после выхода из ИВС блогер.

Он обещает выйти вечером в эфир и рассказать подробности о своем задержании и условия в изоляторе. Во время пребывания там Тихоновского многие люди присылали ему письма поддержки и открытки. «Мне их не отдавали. Только сегодня, после выхода из ИВС, мне дали рюкзак открыток и писем. Я благодарен всем, и всем отвечу », - отметил Тихоновский.


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